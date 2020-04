El comentario de Herrera sobre qué pasaría con Rajoy en esta crisis, entre lo más leído del jueves

1. Herrera habla de qué estaría pasando si esta crisis le hubiese tocado a Rajoy

En su monólogo de las seis de la mañana, Carlos Herrera ha vuelto a cargar contra la gestión del Gobierno durante esta crisis del coronavirus. Y es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha comprado una nueva tanda de test rápidos, que solo son fiables al 50%. “Después del fiasco del lote inicial, en el que nos vendieron la bacalá de aquella manera, después de que hubiera que devolverlos y se perdiera el tiempo, el nuevo encargo tampoco llegan al 70% que se considera aceptable”.

En cambio, “este Gobierno tiene el objetivo puesto en la propaganda, y en eso hay que reconocer que esta gente, PSOE y Podemos, son de una habilidad infernal”.

A la comunicación del propio Ejecutivo se suman los “portalitos pesebreros”, ya habituales en los monólogos de Herrera. El comunicador habla de esos medios de digitales de comunicación “en los las cinco primeras noticias son siempre de Isabel Díaz Ayuso”.

“Los recortes del PP, dicen. Los recortes del PP son mentira, especialmente en la Comunidad de Madrid”. “Ustedes van a ver campañas estomagantes del ideario reaccionario de este Gobierno, que, salvo excepciones, es un Gobierno de aficionados, por decirlo de una forma amable”, ha afirmado Herrera.

2. La sorprendente forma de llevar la compra a casa durante el estado de alarma por el coronavirus

En un momento en el que la movilidad está limitada en Málaga y en todo el territorio español por el estado de alarma derivado de la pandemia del coronavirus, y con cientos de familias en sus casas confinadas, se atraviesan unas situaciones muy complicadas tras ya dos semanas de confinamiento y cero ingresos, en muchos de los casos, obviamente.

3. Se puso a tocar el tambor vestido de músico en la calle en pleno estado de alarma y esto fue lo que pasó

Cada día a las 8 de la tarde, todas las ciudades y pueblos de España se asoman a los balcones para rendir un sentido homenaje, a modo de aplauso, a todos los que estos días están luchando para frenar la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, este joven músico fue un poco más allá y, aprovechando que estamos a pocos días para el inicio de la Semana Santa de 2020, tomó esta original iniciativa.

Con su uniforme de músico, su instrumento, el tambor, y con las medidas de seguridad oportunas, mascarilla y guantes, salió a la puerta de su casa para homenajear de esta particular manera a esos miles de sanitarios y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, así como del ejército, que, durante estos días, están en las calles de todo el país velando por nuestra salud y nuestra seguridad.

4. Joaquín Prat estalla diciendo lo que piensan todos de los políticos: "¿No se os cae la cara de vergüenza?"

Es uno de los temas recurrentes estos días. En medio de un panorama donde hablar de economía, de la futura crisis que viene, de ERTES y de autónomos, el sueldo de los políticos ha vuelto a estar en boca de muchas personas. En un principio, dentro del ámbito político era Inés Arrimadas la primera que descorchaba la polémica sobre si los políticos tenían que reducirse el sueldo en estos tiempos de crisis. Para la líder de Ciudadanos es algo de sentido común adaptarse a la situación actual.

También en televisión Susanna Griso, presentadora de 'Espejo Público' se manifestaba en su programa sobre el asunto, poniendo como ejemplo al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, del que dice que el ahorro serían: “Son 200.000 euros que, si los grupos acceden, se van a destinar a Sanidad”, confesaba.

5. Los productos de limpieza más eficaces contra el coronavirus

El coronavirus se mantiene durante horas, dependiendo del material en las superficies, pero eliminarlo para evitar contagios es fácil. Puedes hacerlo con los productos de limpieza que tienes en casa para el uso diario.

Cuatro horas permanece el coronavirus en una superficie de cartón y dos o tres días en el acero o plástico, según el estudio de Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1 publicado el 17 de marzo en 'The New England Journal of Medicine'.

Si el coronavirus está encima de una superficie que aún no hemos limpiado, lo tocamos con la mano y después nos la llevamos a la boca, a la nariz o a los ojos ya podríamos habernos contagiado de Covid-19.

