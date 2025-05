Emilio Pérez de Rozas da una sola razón por la que Modric podría quedarse un año más en el Real Madrid: "Me cuesta mucho creer"

Publicado el 22 may 2025, 21:07 - Actualizado 22 may 2025, 21:08

Modric se despide del Real Madrid, tal como informaba la noche anterior en El Partidazo de COPE Miguel Ángel Díaz. Una noticia que se producía en pleno debate sobre si Modric, pese a sus 39 años, podría serle útil o no al futuro equipo de Xabi Alonso una temporada más o no.

Luka Modric podrá recibir el adiós del Santiago Bernabéu este próximo sábado en el último partido del Real Madrid frente a la Real Sociedad, con el que acaba LaLiga para ambos equipos.

Cordon Press Luka Modric deja el Real Madrid tras el Mundial de Clubes tras 13 temporadas.

Justo en el momento en que Modric hizo pública su decisión, el Real Madrid ya ha dejado claro que despedirá a una leyenda.

En el comunicado que publicaba el Real Madrid tenía cierto sentido de homenaje. Comenzaba enunciando que "el Real Madrid y nuestro capitán Luka Modric han acordado poner fin a una etapa inolvidable tras el Mundial de Clubs".

El comunicado reconoce a Modric como una de las leyendas más grandes de la historia del Real Madrid. Recuerda que el croata, en sus 13 temporadas, se ha convertido en el jugador con más títulos de la historia del club, con 28. Destaca ese año 2018, en el que Luka Modric obtuvo el Balón de Oro y The Best, así como todo lo que ha conseguido con Croacia: un Balón de Oro en el Mundial de Rusia, un Balón de Bronce en el Mundial de Catar y un récord de 186 partidos con la selección croata.

El presidente Florentino Pérez le dedico unas palabras: "Permanecerá en el corazón de todos los madridistas como el futbolista ejemplar y único que representó siempre los valores del Real Madrid".

"Cuando juega modric, hay fútbol"

Tomás Guasch y Emilio Pérez de Rozas no tuvieron problema en expresar su opinión a la pregunta del día: ¿Tiene Modric fútbol en sus botas como para seguir una temporada más en el Real Madrid?

Tomás Guasch, sin rodeos, asegura que "yo me lo hubiera quedado". Quedarse en el Real Madrid a Luka Modric le habría ayudado a cumplir "ese sueño de jugar aquí hasta los 40 y retirarse con la selección croata".

Para Guasch, Modric es "un socio fiable" al que poder encomendarle lo que sea "en cualquier momento: ¿Tres partidos? ¿40, 60 o 90 minutos? Lo que haga falta. Cuando él juega, hay fútbol".

Por su parte, para Emilio Pérez de Rozas, nostalgia al margen, "me parece un futbolista que en una plantilla de 25 jugadores, a mí me cuesta mucho creer que pueda encontrar el Real Madrid otro futbolista como Modric".

"Modric no sobra en el Real Madrid", afirmó a la espera de saber si la decisión ha podido venir motivada por que Xabi Alonso haya querido tenerle o desprenderse de él a partir del verano. Su misión podría tan determinante como sencilla: "A mí me parece que Modric tiene un año en el Madrid, un año para ser aprovechado, un año para intervenir en momentos determinados. A mí Modric me gusta mucho".