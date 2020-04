Joaquín Prat estalla diciendo lo que piensan todos de los políticos: "¿No se os cae la cara de vergüenza?"

Es uno de los temas recurrentes estos días. En medio de un panorama donde hablar de economía, de la futura crisis que viene, de ERTES y de autónomos, el sueldo de los políticos ha vuelto a estar en boca de muchas personas. En un principio, dentro del ámbito político era Inés Arrimadas la primera que descorchaba la polémica sobre si los políticos tenían que reducirse el sueldo en estos tiempos de crisis. Para la líder de Ciudadanos es algo de sentido común adaptarse a la situación actual.

También en televisión Susanna Griso, presentadora de 'Espejo Público' se manifestaba en su programa sobre el asunto, poniendo como ejemplo al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, del que dice que el ahorro serían: “Son 200.000 euros que, si los grupos acceden, se van a destinar a Sanidad”, confesaba.

Ahora el último en manifestarse sobre esta polémica ha sido el periodista Joaquín Prat, y lo hacía de una forma que ha llamado mucho la atención del público, tanto, que Prat conseguía convertirse en tendencia en las redes sociales antes su defensa 'sin pelos en la lengua' de que los políticos no deberían cobrar dietas ni desplazamientos.

#EnCasaConCuatroAlDía @PratSandberg, de los políticos: "¿Cómo es posible que continúen cobrando dietas de manutención y desplazamiento si estamos confinados en casa?" https://t.co/5c9F7KTNUK pic.twitter.com/otS2qoCdwm — Cuatro al día (@cuatroaldia) April 1, 2020

Joaquín Prat estalla contra los políticos por seguir cobrando dietas y desplazamientos

El presentador se ha mostrado más que indignado en 'Cuatro al día' al conocer que los políticos del Congreso y Senado seguían cobrando en su sueldo por concepto de dietas y desplazamientos a pesar de estar confinados en sus casas debido a la cuarentena obligatoria del Estado de Alarma. Un asunto que ha molestado a Joaquín debido a la situación en la que se encuentra actualmente el país y la necesidad de material sanitario en los hospitales.

Era la también periodista de Mediaset, Mónica Sanz, quien en el programa de Prat mostraba un informe de cuanto cuesta a las arcas del Estado las dietas y desplazamientos que se paga a los congresistas y senadores cada mes en concepto de que se tienen que desplazar a Madrid, a las sedes parlamentarias, a desarrollar su trabajo.

Las dietas de los diputados ascienden a 1.120.500€ y no se les ha descontado a pesar de estar en cuarentena.Imaginad las mascarillas que se pueden comprar con ese dinero.

Joaquín Prat,a los políticos que han cobrado dietas y desplazamiento: “¿No se os cae la cara de vergüenza?" pic.twitter.com/MJdEIJ5Adx — Ibon Perez (@ibonpereztv) April 1, 2020

Según el informe de Sanz, el total del dinero que se paga a los polítcos cada mes en dietas y desplazamientos asciende a 628.000 euros en el caso el Congreso y 492.500 en el Senado, lo que suma un total de 1.120.500 euros. "¿Cómo puedes cobrar dietas de manutención y desplazamientos si está el país parado?, comenzaba indignado Joaquín Prat al escuchar estos datos.

"Pero a dónde te desplazas, en dónde comes que no sea en tu casa. ¿Cómo es posible que no se les caiga la cara de verguenza de cobrar unas dietas de manutención cuando estamos confinados en casa, o desplazamiento cuando no salie nadie de su casa?, sentenciaba el presentador indignado poniendo en su boca palabras que muchos piensan en sus casas.

La propia Mónica Sanz, defendía que este dinero podía ser devuelto una vez cobrado ya que existe la opción de "que no les haya dado tiempo a descontarlo este primer mes de marzo", y que habría que esperar a las nóminas de abril. También algunos de los tertulianos de 'Cuatro al día', afirmaban que algunos políticos utilizan ese dinero para poder pagar por la plaza de garaje o el piso que tienen alquilados en Madrid. Dos argumentos que de ningún modo han convencido al presentador: "Pero si llevamos confinados desde mediados de marzo, desde mediados de marzo los autónomos no cobran, desde mediados de marzo la gente está sufriendo ERTES", defendía Prat a todos los que lo están pasando mal.

"Yo no estoy hablando de si cobran más o menos. Yo creo que la clase política está mal pagada para la enorme responsabilidad que tiene. Pero c... no puedes cobrar una dieta de manutención y un desplazamiento si no vas a trabajar", terminaba finalmente de argumentar el que fuera copresentador de Ana Rosa Quintana. Pero no ha sido solo en este momento cuando Prat ha mostrado su indiganción por este tema. Durante una entrevista con Teresa Rodríguez de Podemos, el presentador volvía a tirar de naturalidad y soltaba sin pelos en la lengua lo que muchos piensan cuando les hablan de los sueldos de los políticos.

Joaquín Prat lo dice clarito. pic.twitter.com/omr0uARhdn — Kapitostes (@kapitostes) April 1, 2020

