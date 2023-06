Carlos Moreno 'El Pulpo' de COPE y Raquel Caldas de TRECE recogen las Antenas de Plata 2023

Carlos Moreno ‘El Pulpo’, presentador y director de ‘Poniendo las calles’, y Raquel Caldas, presentadora y directora de los informativos de TRECE en su edición de las 14.30, han conseguido dos de las 'Antenas de Plata' de este 2023, otorgadas por la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid.

En una ceremonia que ha tenido lugar en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá este viernes, ambos presentadores han recogido el galardón y han tenido palabras de agradecimiento a los suyos y a la profesión.

'El Pulpo' recuerda la pandemia y la importancia de hacer radio de madrugada

El primero en salir a recoger el premio fue Carlos Moreno con un discurso en el que recalcaba el orgullo de hacer “un programa que acerca la radio a la vida de las personas, en el mejor de los sentidos, durante dos horas en la Cadena COPE. No tocamos la política, reconocemos el valor de las personas que madrugan y que se dejan la vida para salir adelante”.

'El Pulpo' hacía memoria de uno de los momentos clave en su trayectoria a nivel profesional: la pandemia, “donde día tras día me enteraba de que los familiares de los oyentes que me escuchaban a diario me iban notificando que sus padres, hermanos o amigos estaban falleciendo por covid y la radio les daba vida”.





“Los que trabajamos en los medios somos unos privilegiados que tenemos un poder que no nos lo podemos llegar a imaginar porque tenemos la misión de animar y de contagiar vida y alegría a la gente que está al otro lado de la radio”, señalaba ‘El Pulpo’ con el premio en la mano.

Raquel Caldas pone en valor el periodismo al recoger la Antena de Plata

Por su parte, Raquel Caldas comenzó su discurso apelando directamente a sus compañeros de profesión y a la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión. “Es un privilegio recibirlo entre compañeros porque en los años de profesiones he aprendido, he trabajado con muchos besos, compañeros. De todos ellos tengo algo y a todos ellos se lo quiero dedicar también a vosotros”, aseguraba.

“Es un honor que te den un premio por hacer lo que te gusta, cada día asomarte por la ventana a toda esa gente que te ve en casa y contarle lo que está pasando en su barrio, en su país o en el mundo. Para mí es un orgullo que encima te premien tus compañeros por algo que es lo que más te gusta y qué es lo que haces cada día a nivel personal”, añadía.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





En su discurso, a la presentadora no le han faltado palabras de agradecimiento a sus familiares, a sus compañeros de Ábside Media, a la Cadena COPE y a una profesión que “nos llena, que nos acompaña, que nos roba horas de sueño, de vida, en muchas ocasiones, que nos tiene muy entretenidos y que promete mucho”.

Carlos Moreno y Raquel Caldas, premiados con las Antenas de Plata 2023

El pasado 10 de mayo, se hacía público el fallo del jurado de la Asociación de Profesionales de Radio y TV de Madrid, que reconoce la labor del periodista de COPE, en la modalidad de radio, y de la presentadora de TRECE, en la modalidad de televisión.

Carlos Moreno ha recibido este reconocimiento por generar una gran comunidad de ‘ponedores’ que cada día sintonizan su programa ‘despertador’, todo un referente de la radio de las madrugadas de COPE que pretende reivindicar al trabajador nocturno, entretener y, sobre todo, acompañar a todas aquellas personas que están despiertas cuando la mayoría duermen.

Raquel Caldas, uno de los rostros más populares de TRECE, se pone cada tarde al frente de las noticias de esta cadena para explicar y aportar todas las claves de la actualidad. La Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid ha reconocido de esta manera su gran labor al frente de este consolidado informativo, por su rigurosa manera de contar las noticias, siempre con naturalidad y un tono cercano.