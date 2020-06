El caos de las cifras de Sanidad y otras cuatro noticias

Las estadísticas ofrecidas este martes por Sanidad han vuelto a sorprender. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio, Fernando Simón, comunicó que, por segundo día consecutivo, en las últimas 24 horas no se había registrado ningún fallecimiento por coronavirus en España. No obstante, esta cifra no parece concordar con las que ofrecieron algunas Comunidades Autónomas.

Rueda de prensa del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.#EsteVirusLoParamosUnidoshttps://t.co/6APCrJmOzK — Salud Pública (@SaludPublicaEs) June 2, 2020

La mayoría de los gobiernos autonómicos ha empezado a plantear al Ejecutivo central sus propuestas para avanzar en las medidas de alivio del confinamiento de cara al avance en las fases del Plan de Transición el próximo lunes, día 8 de junio.

Imagen de viandantes con mascarillas por la calle Tetuán de Sevilla. EFE/Raúl Caro/

Francisco Pajuelo, portavoz de la Asociación Pro Guardia Civil, ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE las justificaciones del ministro Grande-Marlaska sobre el documento conocido este martes y firmado por la directora del Instituto Armado, María Gámez, en el que queda demostrada la presión ejercida sobre el coronel Diego Pérez de los Cobos para que revelara el curso de las investigaciones de la jueza Carmen Rodríguez-Medel.

Un "cacerolazo" y la masiva presencia de manifestantes frente a la Casa Blanca desafiaron este martes el comienzo de la tercera jornada de toque de queda en la capital estadounidense, escenario de disturbios en los últimos días que han determinado el despliegue de tropas de la Guardia Nacional.

El flamante nuevo fichaje de Ferrari, Carlos Sainz, pasa por los micrófonos de 'El Partidazo de COPE' para hablar con Juanma Castaño de su nuevo equipo, de las opciones de Fernando Alonso de volver a la Fórmula 1, de los graves incidentes en Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd y sobre cómo está pasando la crisis del coronavirus.