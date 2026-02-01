Pedro Martín explica la gran diferencia entre la Premier y LaLiga que deja mal al fútbol español por la cultura arbitral: "El árbitro español se ha criado en la cultura de la mentira, del fingimiento"

El debate ha surgido en el programa 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE. A raíz del comentario de un oyente sobre el trepidante ritmo de un 'Tottenham-Manchester City', los periodistas han analizado la abismal diferencia que existe entre la Premier League y LaLiga española. La principal conclusión señala directamente al estamento arbitral como el gran responsable del pausado y constantemente interrumpido juego que se ve en España.

El periodista Pedro Martín ha sido el más contundente al afirmar que la gran diferencia, más allá del presupuesto, es 'el arbitraje'. Según ha explicado, son los colegiados quienes marcan el ritmo del partido con sus decisiones. Considera que en Inglaterra no se tolera la simulación ni la pérdida de tiempo, algo que en España se ha convertido en la norma.

Cultura del engaño

Martín ha profundizado en su análisis, asegurando que el problema es cultural. “El árbitro español se ha criado en la cultura de la mentira del fingimiento”, ha sentenciado. En su opinión, los árbitros ingleses han crecido en otra cultura y no son ajenos al ambiente que les rodea, donde la grada tampoco perdonaría las interrupciones constantes.

El árbitro español se ha criado en la cultura de la mentira del fingimiento" Pedro Martín

La prensa, también señalada

Por su parte, el director del programa, Paco González, ha añadido autocrítica y ha señalado también a los medios de comunicación. “Los primeros que creamos la opinión pública somos nosotros”, ha reconocido. González ha explicado cómo los propios periodistas contribuyen a esta cultura al reclamar constantemente faltas y tarjetas por acciones menores, en lugar de criticar los “piscinazos” y los engaños al árbitro.

El debate ha concluido con una reflexión sobre la falta de autocrítica en el fútbol español. Los tertulianos han sugerido irónicamente crear un premio 'Perla' para señalar a aquellos jugadores que más fingen durante los partidos, como una forma de evidenciar un problema que, según han convenido, lastra la competición nacional en comparación con la inglesa.