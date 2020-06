Asociación Pro Guardia Civil: "Marlaska no podía pedir pedir información ni en abstracto ni en concreto"

Francisco Pajuelo, portavoz de la Asociación Pro Guardia Civil, ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE las justificaciones del ministro Grande-Marlaska sobre el documento conocido este martes y firmado por la directora del Instituto Armado, María Gámez, en el que queda demostrada la presión ejercida sobre el coronel Diego Pérez de los Cobos para que revelara el curso de las investigaciones de la jueza Carmen Rodríguez-Medel.

Pajuelo ha afirmado que, en contra de lo dicho por Marlaska acerca de que el cese del hasta entonces jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid fue debido a "pérdida de confianza", "el único motivo es la injerencia política y el no facilitar el coronel la documentación que se le exigía, cosa que hubiera sido ilegal".

Preguntado por si el Ministerio del Interior podría haber preguntado de forma genérica por la investigación y no por el informe que la Policía Judicial había preparado para la jueza, Pajuelo tiene claro que "lo que pedían era el informe y el coronel hizo bien en no facilitarlo porque hubiera cometido varios delitos. Por eso lo cesaron, el oficio que se ha publicado hoy [por este martes] así lo confirma". Además, ha añadido Pajuelo, "es que no se puede pedir información ni en abstracto ni en concreto, solo se le da información a la juez".

El portavoz de la Asociación Pro Guardia Civil también rechaza que el cese de Pérez de los Cobos se debiera a una mera "reestructuración" de cargos por el hecho de que una semana después de su destitución, el coronel todavía no cuenta con un sustituto en la Comandancia de Madrid.