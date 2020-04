La burla de Herrera sobre los bots que ensalzan a Sanidad, entre lo más leído de este martes

Vídeo

Y ayer descubrimos, esto es muy bueno, que Fernando Simón, ahí lo ven ustedes con sus rizos, su rebequita, que le ha salido muy buena, su media barba... Pues ha resultado ser el tío más sexy del mundo. Ayer nos enteramos que una legión de tías buenas se han apuntado a seguir sus explicaciones en Facebook, a aplaudirlas con entusiasmo.

“Si amáis la libertad no os calléis, denunciad cada abuso de poder, cada cuenta bloqueada, cada comentario censurado”, así de contundente se ha mostrado el cantante sevillano José Manuel Soto, en su cuenta oficial de Facebook, tras los últimos acontecimientos que estamos viviendo en nuestro país en torno a los posibles recortes en la libertad de expresión de los ciudadanos por parte del Gobierno de Sánchez.

Soto ha indicado que “no hace falta ser ningún adivino para saber que la situación que se nos viene en España en los próximos meses va a ser muy complicada” a consecuencia de la pandemia del coronavirus.

Carmen Porter, mujer de Iker Jiménez desvela el motivo detrás de su ausencia: "Hemos tenido un susto grande"Mediaset España

Es una de las parejas que más ha acaparado el foco mediático en plena crisis del coronavirus. Iker Jiménez y Carmen Porter han sido los máximos exponenetes de quienes alertaron a tiempo del peligro que suponía el coronavirus para la población española. Desde entonces no han tardado de ganar adeptos y también críticos. Además se han convertido en una fuente de titulares en redes sociales.

A pesar de que 'Cuarto Milenio' ha dejado de grabar nuevas entregas debido al coronavirus, Iker continúa con la actividad informativa desde la plataforma de vídeo Youtube, donde sus programas 'Milenio Live' y 'La estirpe de los libres', son éxitos que sientan delante de las pantallas a cientos de miles de ciudadanos que buscan un punto de vista más real y más crudo sobre el COVID-19 del que se muestra en las televisiones nacionales.

Toda esta actividad informativa, ha provocado que durante el último mes la pareja haya estado más activa de lo habitual en las redes sociales donde ya son unos fijos de normal. La preocupación ha saltado entre los seguidores de la pareja durante los últimos días después de que Carmen, sin aparente motivo, decidiera dejar las redes durante un tiempo. Algo que ha extrañado a muchas personas, y también preocupado ya que estas últimas semanas la pareja de 'Cuarto Mileno' ha perdido a algún familiar debido al coronavirus. Ahora Carmen ha querido explicar a que se ha debido esta ausencia.

Juan Pablo Escobar, hijo del mítico narcotraficante Pablo Escobar, fue el encargado de abrir la edición especial –virtual– del Congreso 'Lo Que De Verdad Importa', y presentó una imagen de su padre que en nada se parece a cuantas producciones cinematográficas han versionado su vida. «Muchos jóvenes se acercan a la figura de mi padre a través de las series de televisión y piensan que su vida fue de color de rosas». Nada más lejos de la realidad, aseguró Juan Pablo este domingo ante los más de 15.000 internautas de 50 países diferentes que participaron en el evento del que se ha hecho eco la revista católica 'Alfa y Omega'.

«Me puse a hacer cálculos sobre cuánto tiempo había disfrutado mi padre de su vida y llegué a una triste conclusión de que él solo pudo disfrutar del 10 % de su vida». Pero si uno ve 'Narcos' «parece que mi padre pasó su vida de fiesta, escondiéndose en mansiones, acompañado de chicas bonitas, con automóviles lujosos y aviones privados, pero eso solo fue una pequeñísima parte de su vida».

A pesar del dato, «hoy muchos jóvenes ven en mi padre como un ejemplo y el narcotráfico como un camino de salvación». Pero no lo es. «Yo pude ser Pablo Escobar 2.0. Tuve la oportunidad de convertirme en un personaje aún más nefasto que mi padre», pero Juan Pablo no lo hizo, explicó durante el congreso, «sé cómo comienza esta historia y también cómo termina. No conozco narcotraficantes jubilados. Conocí muy de cerca las consecuencias de la violencia».

Mucha es la polémica que siempre rodea a los ingredientes que debe llevar una auténtica paella. Una polémica que ha llevado al propio Chicote a manifestarse en muchas ocasiones, y que por ejemplo esta cuarentena ha enseñado como cocinarla en condiciones. Además mucho dio que hablar aquella paella estadounidense que se convirtió en viral por llevar todos los ingredientes posibles que parecen existir en el planeta Tierra.

Ahora, con esa polémica de fondo, Arturo Valls, valenciano de pura cepa, y lo demuestra siempre que puede, ha querido divertir a sus seguidores en las redes sociales. En un vídeo subido a su perfil en Twitter, se puede ver al presentador de Atresmedia en el proceso de elaboración de una paella valencia. Con sus ingredientes habituales, su sofrito, su 'paellera' (paella para los valencianos), y un ingrediente secreto que tiene escondido debajo de unas servilletas.