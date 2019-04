Así vive la Semana Santa Antonio Jiménez

Antonio Jiménez se define como una persona que le gusta vivir el periodo de Pascua en la tradición.El presentador de ‘El Cascabel’ confiesa que intenta asistir siempre que puede a Sevilla “no me pierdo nunca La Madrugá, vivirla en directo. he participado incluso en retransmisiones, y si no puedo asistir me quedo en vela toda la noche escuchando COPE”.

Pero Semana Santa también evoca en el comunicador su infancia en el pueblo donde se crió. “Recuerdo acompañar a mis padres a los oficios, comer los potajes de vigilia, el bacalao, la tortilla de espárragos, las torrijas de mi padre…” destaca Jiménez con nostalgia. Por último destaca cómo le gustaría que todas estas tradiciones y vivencias no se perdieran con el paso de las generaciones y su hijo pueda disfrutar de una Semana Santa como él disfrutó a su edad.