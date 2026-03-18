La AERC refuerza el papel de la radio como motor de contenidos de audio en España tras alcanzar su récord de audiencia

La Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) ha celebrado su Asamblea General Anual en Madrid, un encuentro marcado por el optimismo tras los excelentes resultados del ejercicio anterior. La radio generalista alcanzó su récord histórico de audiencia en 2025, mientras que la radio musical ha mantenido una senda de recuperación sostenida, consolidando la fortaleza del medio. En la jornada se ha ratificado además el nombramiento de Ramón Osorio como nuevo presidente.

Un medio de confianza

El presidente saliente, Javier Visiers, ha hecho balance de su gestión destacando los tres pilares que han sostenido el éxito de la radio: el rigor informativo, la confianza y la conexión humana. Visiers ha reafirmado el papel esencial del medio en situaciones de emergencia, como la gestión informativa durante la DANA en Valencia o el apagón general, posicionando a la radio como el principal "referente para la ciudadanía en los momentos de mayor incertidumbre".

Referente para la ciudadanía en los momentos de mayor incertidumbre"

La radio como motor del audio digital

Durante su intervención, Visiers ha subrayado que la radio comercial es la verdadera punta de lanza de la nueva economía del audio. En un mercado donde el consumo bajo demanda no para de crecer, el 84% de los productos de audio que se consumen en España son programas o contenidos nativos creados por las principales emisoras, lo que sitúa a la radio en el centro del ecosistema.

"Lo digital no compite con la radio, sino que la potencia y expande su alcance", ha afirmado Visiers. "Hemos demostrado que somos un medio que no solo sobrevive, sino que lidera la nueva economía del audio con una eficacia que ningún algoritmo puede igualar", ha añadido, insistiendo en que la AERC debe representar fielmente la realidad multiformato de sus miembros.

Lo digital no compite con la radio, sino que la potencia y expande su alcance"

Eficiencia publicitaria y retos de futuro

En el plano económico, la Asamblea ha puesto en valor la superioridad de la radio como soporte publicitario. Con un coste medio por acción de 66 euros, inferior a los 74 de las redes sociales, Visiers subraya que "la radio se posiciona como la plataforma más rentable y eficiente para los anunciantes". Además, los estudios confirman que es el medio con menor saturación publicitaria y su publicidad es percibida como la "menos molesta".

El secretario general, Julián Velasco, ha insistido en la necesidad de trasladar a agencias y anunciantes el valor de un medio que ha sabido hibridar su esencia con el entorno digital. Entre los retos de futuro, la asociación destaca la necesidad de garantizar el acceso universal y gratuito a la radio, la adaptación a la medición ‘cross-media’ y la regulación de la Inteligencia Artificial.

La Asamblea General ha concluido con la aprobación del nombramiento de Ramón Osorio, director general de Atresmedia Radio, como nuevo presidente de la AERC. Osorio asume el cargo con el compromiso de continuar impulsando la transformación del sector y defender los intereses de la industria.