Yturriaga, exembajador en Rusia: "No sé si Putin se habrá endiosado, pero no es el que conocí hace 25 años"

José Antonio de Yturriaga Barberán, diplomático y doctor en Derecho, fue embajador de España en Irak, Irlanda y Rusia. Con motivo de la guerra en Ucrania y el avance de las tropas del país del que fue embajador desde 1996 hasta 1999, ha atendido a 'TRECE al día' con José Luis Pérez e Inma Mansilla para analizar la situación del conflicto: "Putin puede llegar hasta donde quiera, él ha conseguido mejorar la vida en el país mediante una autocracia y un férreo control de los tres poderes".

El exembajador en Rusia explica que "El Putin que yo conocí hace 25 años era muy inteligente, astuto, calculador, hermético, frío y con un gran control de sí mismo. Y ahora le veo con reacciones casi infantiles que no sé si se habrá endiosado. No creo que esté loco, pero no es el Putin que yo conocí".

Con respecto a la preocupante evolución del conflicto que ha cumplido su 19º día, Yturriaga sostiene que "el riesgo de una Tercera Guerra Mundial está ahí y Putin asume riesgos cada vez mayores. Ya ha visto que Ucrania no ha sido un paseo triunfal y eso ha ido aumentando su enfado".

Además, Yturriaga explica que "los misiles son precisos hasta que dejen de serlos. Si se desvía un mísil ruso a Polonia o Hungría no sé si eso provocaría una reacción de la OTAN yo pienso que no, otra cosa es que fuera un bombardeo intencionado. Si se juega con el riesgo puede pasar cualquier cosa".

En cuanto a qué piensa la población en Rusia, Yturriaga tiene claro que "el 99 por ciento de la población rusa no sabe que hay una guerra, si se imprime en un periódico la palabra rusa te pueden caer 15 años de prisión, cada vez hay menos medios de comunicación. Lo que han venido los servicios de información rusos es de que es una operación técnica del ejército ruso para conseguir que Ucrania no ataque contra Rusia. Ahora mismo a la población rusa no les afecta esta guerra".

Por último, y en relación con las sanciones que están imponiendo la mayoría de los estados, el exembajador ha asegurado que "Putin ha llegado a tal extremo de violación del derecho internacional que es necesario aislarle, por eso a lo mejor se le retire los embajadores de otros países".