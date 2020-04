Gemma Orgaz: "Lo esencial es que mi vecina sanitaria sepa que estoy dispuesta a limpiarle la casa"

Gemma Orgaz decidió contrarrestar los comentarios negativos que han recibido algunos sanitarios o trabajadores de supermercados en sus comunidades de vecinos, dejándole a una vecina una nota de agradecimiento en la que se ofrece a prestarle ayuda si lo necesita. "Seguro que hay muchas personas que están haciendo lo mismo que yo, por eso quería empezar una cadena para apartar los mensajes negativos que son minoritarios entre una marabunta de mensajes bonitos para los trabajadores de primera necesidad".

"Cuando coloqué la nota, decidí subirla a las redes sociales, se convirtió en algo viral. Si alguien ha decidido hacer algo similar, me parece estupendo. Para mí lo esencial es que mi vecina sepa que estoy dispuesta a limpiarle la casa o ir a la compra por ella, porque tiene turnos eternos, yo no quiero ser protagonista.A la gente que lanza mensajes negativos, les diría que entiendo que tengan miedo, pero ahora se trata de ser optimista, lanzar mensajes positivos, no de mensajes duros propios de ignorancia. No se debe hacer daño a la gente cuando encima están haciendo todo por nosotros".