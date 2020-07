Daniel Berzosa: "La Fiscalía debería actuar de oficio si se aprecia trato de favor a los presos del procés"

El abogado Daniel Berzosa ha analizado la propuesta de las prisiones catalanas para conceder el Tercer Grado a los presos del procés. "Para llegar a este punto, cada preso debe responde a un Programa Integral de Tratamiento, con el que se decide el paso a un grado u otro. Si no se ha cumplido lo que aparece en este Programa y se accede al Tercer Grado, podemos hablar de que se ha producido un abuso de Derecho". Berzosa llama la atención sobre que las juntas de las tres prisiones se hayan reunido el mismo día a la misma hora, está claro que eso lo ha organizado alguien y probablemente responda a una decisión de la Generalitat de Cataluña. Pero, para saber si ha habido trato de favor habrá que esperar a la solicitud motivada que presente la Junta de Tratamiento y a la resolución que conceda o no conceda la Generalitata de Cataluña. Este primer documento debe comenzar por el reconocimiento del delito y mostrando su voluntad de no volver a actuar en contra del orden Constitucional, eso va a ser lo definitivo para saber si la Junta de tratamiento va a realizar un trato de favor hacia los presos del procés".