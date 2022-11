La temporalidad del empleo: "En dos años y medio he firmado más de diez contratos"

Crece la ocupación laboral pero no lo hace al mismo ritmo que las horas trabajadas, es decir, el trabajo se reparte. Haciendo que la duración media de los nuevos contratos sea de 45 días, la más baja desde el año 2006.

Para que se hagan una idea, en octubre se firmaron 1.447.035 contratos, por ciento son un 7 por ciento menos que en septiembre. Pues bien, de estos contratos el 33,5% duraban un mes o menos y el 19,3% duraban una semana o menos.

Este problema se pone de relieve en campañas como la que hemos dejado atrás,la del verano, y la que está por venir, la de Navidad, donde se firman contratos con un tiempo limitado.

"En dos años y medio he firmado más de diez contratos"

Natalia Vega, enfermera, asegura que "firmamos contratos de siete días o menos sin saber a dónde vamos".

Es realista al señalar que "no se me pasa por la cabeza un contrato indefinido". Y ante los recientes datos publicados, afirma que "en dos años y medios he podido firmar más de diez contratos".

Sobre los problemas que esta inestabilidad acarrea, dice que "es complicado firmar algo tan basico como un alquiler teniendo estos contratos"