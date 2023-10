La misión de la ONU en el Líbano: ¿Cómo se refuerza la seguridad de los militares españoles?

Alrededor de 650 militares participan en la misión de la ONU en el Líbano desde hace 17 años. El grueso del contingente en la operación Libre Hidalgo se encuentra enla base 'Miguel de Cervantes', cerca de la localidad de Marjayún donde está el Cuartel General del sector Este, liderado por España. También hay tropas españolas en el Cuartel General de la misión en Naqoura.

Buen conocedor de la situación que allí se vive durante estos días es el coronel de artillería, Emilio Sánchez Rojas, quien participó en esta misión en el año 2008 como jefe de inteligencia del contigente de las Naciones Unidas. "No quiero calificarlo de riesgo extremo, pero el riesgo ha crecido", asegura refiriéndose a los once días de ataques cruzados entre ambas partes. "Allí hay una cantidad de palestinos que están relativamente cerca, también un campo de refugiados desde donde se han lanzado cohetes. No es nada nuevo el lanzamiento de cohetes ni tampoco que caiga en un cuartel general", añade.

Después de que el pasado domingo un misil impactara en el cuartel general de la ONU en el Líbano, surge la pregunta de la propia seguridad de los militares españoles. Aunque "cumplir la misión es lo primero, las medidas de protección y alerta son importantes", indica Sánchez Rojas. ¿Cómo se puede reforzar la seguridad de los militares españoles desplegados en la misión? "Un despliegue con todo el contigente dentro de la zona de acción para mostrar a Israel que allí está FINUL y que va a cumplir con su misión. Mantener el contacto con la población civil es importante, allí está dominada por Hizbulá, también las zonas cristianas y musulmanas. A la hora de cumplir la misión, extremar las medidas de alerta", añade el coronel.

Los militares españoles están desplegados en dos sectores, el Este y el Oeste, bajo el mando español, el general de división Aroldo Lázaro. "Es fundamental demostrar que hay volutnad de evitar que se llegue a ese conflicto directo. Son 650 militares, un número importante, pero no son suficientes para parar drásticamente una acción de Hizbulá", indica el coronel de artillería retirado.

Los ataques entre Israel y Hamás se siguen sucediendo mientras que las familias siguen intentado huir de Gaza. "Hizbulá puede hacer acciones, pero no creo que se esperen grandes penetraciones. Mas bien, acciones puntuales, quirúrgicas, dentro de las proximidades como hizo en 2006 y dio lugar a una intervención directa de Israel", señala Sánchez Rojas.