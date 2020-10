Médico intensivista: "Parece que somos incapaces de aprender hasta que se muere alguien de nuestra familia"

Gabriel Heras, médico intensivista, director del Proyecto HU-CI, (humanizando los cuidados intensivos) y Jefe de Servicio de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Intensiva del Área Sur de Granada analiza en 'TRECE Al Día' la situación de los hospitales en nuestro país frente al elevado número de contagios de coronavirus. El médico intensivista explica que: "Tenemos la sensación de que no hemos aprendido nada de lo que pasó en los meses de marzo y abril y los hospitales vuelven a estar colapsados. No se trata de buscar culpables si no de buscar soluciones".

Con los casos de contagios por coronavirus incrementando día tras día, el Jefe de Servicio de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Intensiva del Área Sur de Granada defiende que: “La única manera de detener esta hemorragia de personas enfermas por coronavirus es que toda la población haga su parte, no estamos pidiendo que vayan a la guerra ni nada por el estilo, les pedimos que se laven las manos, se pongan una mascarilla, que mantengan la distancia social y que sigan las recomendaciones, que intenten salir de casa lo menos posible porque al final llegará otra vez el estado de alarma, volverá el confinamiento y volveremos a las andadas y parece que somos incapaces de aprender de esta desgracia hasta que se muera alguien de nuestra familia”.

"No se trata de buscar culpables si no de buscar soluciones"

El director del Proyecto HU-CI justifica que: "A mayor comportamiento irresponsable, más probabilidad de pacientes que acaban ingresando en los hospitales y consecuentemente alguno de esos pacientes acaba ingresando en la UCI y alguno fallece, lógicamente".