De mascota, un perro policía: "El vínculo que se crea es muy fuerte"

La asociación ‘Héroes de Cuatro Patas’ está compuesta por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que desempeñan una labor importante puesto que intentan conseguir una retirada digna y de calidad para aquellos perros pertenecientes, entre otros, a la Guardia Civil, Policía Nacional o cuerpo de Bomberos.

Durante su ‘etapa profesional’ se han dedicado a localizar explosivos, así como dinero, drogas, ayudar a encontrar a supervivientes en catástrofes naturales o incluso encontrar a personas desaparecidas.

La ONG cuenta con únicamente diez voluntarios y es la que fomenta la adopción de estos canes, consiguiendo que 452 de ellos hayan conseguido un hogar desde que fue creada en el año 2014.

"El vínculo que se crea es muy fuerte"

Ana Núñez, de la 'Asociación Héroes de 4 Patas' dice que '"existe un vacío legal cuando se jubilan estos perros. Normalmente se los queda el guía pero cuando no puede quedarse con ellos, hay que buscarles un hogar".

Añade que "el vínculo que se crea con los agentes es muy importante e incluso muchos de ellos siguen en contacto con los que habían sido sus perros"

A pesar de lo que mucha gente cree, señala que "no se jubilan únicamente por la edad, también se jubilan por cuestiones operativas al no reunir las cualidades o por no tener altos instintos".