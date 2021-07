"Nadie explica que no estamos en una recuperación económica"

Marc Vidal, analista económico, ha estado en "TRECE al día" con José Luis Pérez para tratar el tema de los "baby boomers", la cohorte demográfica que sigue a la generación silenciosa y que precede a la generación X, y ahora se plantea el dilema de trabajar más o cobrar menos pensión.

"Si no lo vuelven a cambiar y no lo complican más no nos queda otra que trabajar más, cada uno gestiona el patrimonio como puede, pero la pension hay que intentar tenerla al máximo que te permita" argumenta Marc. "El dato es que hay 600.00 parados más este mes de junio respecto al mes del año pasadon de la pandemia" José Luís. Vidal ha querido destacar que "en España con un paro por encima del 6% no están garantizadas las pensiones", sin embargo, ha matizado que ''estamos en un rebote económico y no estamos en una recuperación, por eso si venimos de tan abajo, es evidente que las cifras que vas comparando sean muy favorables, pero cuando as comparas en otros momentos descubres que no son extremadamente buenas" añadiendo que "en esa publicación no se añaden cifras como las relativas a los ERTE o los cese de actividad de los aútonomos".

"Nadie explica que estamos ante un rebote económico y se habla de que estamos ante una recuperación economica que es algo mas complejo y queda mucho recorrido" advierte Marc Vidal y acentúa que "no se están poniendo medidas para que se pueda aprovechar de manera mas estructural algo que simplemente es un rebote conyuntural" y recuerda que "los fondos europeos no son para esto sino para invertirlos en un futuro inmediato que sea capaz de arrastar creación de empleo en sectores que ahora no recibiran ese dinero".

Marc Vidal que intenta definir la salida de esta crisis en K, explicando que nos situamos en el punto intermedio y ''serán las sean capaces de incorporar tecnologías, ser eficientes, automatizar procesos, contratar mas gente para desarrolar funciones más complejas las que se sitúen en el palito ascendete mientras que en las descendentes las empresas que no necesariamente pueden ser tecnologicas sino que tambien tecnologicas si no son eficientes, y la cuestion es que esa doble salida es desigualdad pura". Y tambien ha querido poner en relieve que "ya no crecen las contrataciones al nivel de otros años, incluso son de peor calidad" añade el analista económico.