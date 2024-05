La princesa Leonor solo ha tenido palabras de agradecimiento en el día de su despedida en Zaragoza. "Les puedo decir que lo que he vivido aquí supera con creces lo que pensaba hace diez meses. En Zaragoza, en Aragón, me he sentido en casa, avogida y acompañada en una tierra que formará parte de mi vida", ha expresado. La heredera ha recibido en La Seo la medalla de Aragón y de las Cortes donde posteriormente ha pronunciado un discurso en su último acto oficial como dama cadete de la Academia General de Zaragoza.

Un paso más de Leonor: primer acto institucional en solitario

La princesa de Asturias ha presenciado su último acto oficial en Zaragoza en solitario. Acompañada de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el presidente de Aragón, Jorge Azcón y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, Leonor ha pronunciado un discurso lleno de agradecimientos para la ciudad maña y sus compañeros de la Academia General.

En 'Trece Al Día', han pasado algunos de los expertos conocedores de la Casa Real. "No ibamos desencaminados con ese libro, 'Ha nacido una reina', es la princesa heredera, nos ha mostrado que se ha sacrificado, es mucha presión y disciplina, se ha hecho con toda su generación, el esfuerzo es digno de admirar por parte de todo el mundo", asegura Nieves Herrero. La periodista y autora de este libro explica que la mayoría de edad de Leonor ha supuesto que "iba a estar mucho más expuesta", algo asegura que se ha visto en el día de hoy cuando ha llegado a La Seo y ha comenzado a saludar a las autoridades y a la ciudadanía que allí le esperaba. "La bisabuela del rey Felipe VI siempre ha dicho que los reyes en España se tienen que ganar el día a día en la calle, se tienen que ganar su puesto", recuerda Herrero.

La periodista experta en Casa Real, Ana Polo, ha destacado que " a pesar de estar muy nerviosa en su primer gran acto militar, Leonor ha tenido mucha disciplina y autocontrol para leer ese discurso hasta el final". Añade Polo que toda la prensa británica habla de "lo bien educada que es y de lo guapa que es, es una de las princesas más guapas. De Leonor y últimamente de Sofia también se destaca y en positivo". La experta en Casa Real recuerda que Leonor "tuvo muy buena acogida en la prensa británica que muy pocas veces es tan elogiosa con un miembro extranjero, a Leonor le ponen como una gran profesional".

El Ejército de la Armada y del Aire, próximos destinos de la heredera

En su discurso, Leonor ha recordado su paso durante este año en su formación militar en Zaragoza. "Les aseguro que lo que vivimos mientras nos formamos en la Academia nos une para siempre y nos hace madurar y crecer gracias al compañerismo, a la guía de mandos y profesores y a todas las personas de la Academia que nos impulsan para seguir avanzando y mejorando. Aquí hemos jurado bandera, aquí hemos superado momentos que requerían esfuerzo y un gran trabajo de equipo, aquí hemos disfrutado y sufrido juntos, sobre todo, aquí hemos aprendido mucho", expresaba la princesa.

El Ejército de la Armada será el próximo destino para la heredera a la corona. "Ella ha conocido lo que es la lealtad, el compañerismo. A partir de ahora tendrá unos días de descanso para preparse en la Armada, y estar en el buque de la escuela Juan Sebastián Elcano, donde todos los que han pasado por allí les ha dejado una huella imborrable. Luego, en el Ejército del Aire, para su padre fue una prueba de fuego pilotar un avión solo, ella va a seguir fielmente lo que ha trazado desde que nació", asegura la periodista.

Leonor, un fenómeno entre los jóvenes

Las redes sociales se convierten en una fuente de recepción de imagen cuando las casas reales comienzan a exponerse a la sociedad. En 'Trece Al Día', el experto en marketing digital, José Noblejas, ha aportado algunos datos de cómo se ve a la princesa de Asturias en las redes sociales. "Es una imagen limpia que sobretodo ayuda a tener este sentimiento de pertenencia a la corona que habíamos perdido y que la reina Letizia también nos ha ayudado a recuperar", asegura. La mayoría de los mensajes que reciben la Casa Real en España, en concreto Leonor, son "mensaje de inspiración, de que las cosas cuestan", añade Noblejas.

En este sentido, el experto en marketing digital destaca que hay un dato significativo en los comentarios que recibe la heredera: "tiene más comentarios positivos que negativos y eso es muy difícil de conseguir". Además, destaca que también hay "comentarios cercanos y de apoyo a la monarquía que denotan que ese mensaje ha calado", concluye José.

Por último, Noblejas ha añadido que "aportaría una presencia oficial de la princesa Leonor en redes como Instagram, donde tiene dos perfiles falsos que lo hacen bien y con cariño, pero no tenemos un perfil oficial y la sociedad y los datos lo están pidiendo a gritos".

