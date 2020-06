Alcalde de Monzón: "Lo más importante es que los positivos están aislados y se encuentran en buena salud"

Tres comarcas de Huesca han vuelto a la Fase 2 debido a detectarse nuevos rebrotes en la zona, que, por el momento, no están controlados y donde se espera que aumenten los casos en los próximos días. Las tres zonas afectadas son el Bajo Cinca, Cinca Medio y La Litera.

En "TRECE al día", hablamos con Isaac Claver, alcalde de Monzón, sobre la situación en su comarca. Claver apunta en TRECE que "la situación en Monzón está controlada" y ha destacado el trabajo realizado por el Centro de Salud, en colaboración con la empresa hortofrutícula donde se han detectado algunos casos. "Tres familias han sido aisladas" . Claver ha señalado al importancia de que el Gobierno de Aragón realice todos los test necesarios a trabajadores y personas que hubieran podido tener contacto con ellos para delimitar el foco lo más posible. "Sabemos que se hasta ayer se han realizado en la empresa 187 test, de los cuales tenemos unos resultados parciale, con 14 positivos, y en nuestra ciudad hemos podido detectar que de aproximadamente una treintena de trabajadores que tenemos residiendo en Monzón, se han detectado por el momento 6 positivos. Lo más importante es que están localizados y aislados y se encuentran en buen estado de salud."

Sobre cómo han aceptado los vecinos el retroceso, el alcalde ha señalado que "con cierto nerviosismo" y ha añadido "he sido el primer sorprendido al ver las declaraciones del ministro anticipando que el brote de nuestras tres comarcas era el más preocupante de España, y yo he tenido esa información por los medios de comunicación, hasta ese momento no tenía esa óptica de la situación". Isaac Claver ha resaltado en ese sentido que creee que "cuanto mayor información tengamos, mejor será y de forma más transparente se la podremos facilitar a nuestros vecinos, porque de lo contrario el diagnóstico de la realidad se antoja complicado". El próximo miércoles, se celebrará una reunión bilateral entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España, y desde Monzón esperan que en ella se puedan establecer los nuevos pasos a seguir ante este nuevo foco. Isaac Claver apunta que "con los nuevos resultados, es posible que surjan nuevos positivos y ahí es donde consideramos necesaria esa unidad de acción, ya que estamos hablando de la salud de nuestros vecinos y es importante evitar la propagación del virus".