La exsocialista Soraya Rodríguez acusa a Sánchez de “escapismo victimista” tras el escándalo Cerdán

Soraya Rodríguez, exportavoz del PSOE en el Congreso, ha denunciado en 'TRECE Al Día' que el Partido Socialista “se ha descapitalizado muchísimo” y que sus estructuras internas “son mucho más sanchistas que socialistas”. Cuestionada sobre la posibilidad de buscar un candidato alternativo a Sánchez, Rodríguez ha reconocido que, aunque todavía no lo ve inminente, "no descartaría nada" ante la evolución de los acontecimientos en los últimos meses. En ese sentido, ha destacado el papel simbólico que aún mantiene Eduardo Madina: "Sigue siendo el candidato de muchos socialistas y personas progresistas de este país".

La exdirigente socialista ha hecho alusión también al papel de algunas figuras históricas del PSOE como Felipe González o Alfonso Guerra, así como a dirigentes actuales como Emiliano García-Page, quienes —según Rodríguez— representan de forma aislada una crítica a la actual dirección: "Salvo destacadas voces, pocas han sido las que han salido a decir 'hasta aquí hemos llegado', incluso en temas absolutamente terribles como la amnistía".

Europa Press



“Hoy el PSOE no tiene poder real”

Rodríguez fue especialmente crítica con la estructura actual del partido, que en su opinión ha perdido la pluralidad de voces que caracterizaba al PSOE. Denunció que en el Comité Federal, órgano máximo entre congresos, “se ha metido a muchísima más gente y toda es sanchista”, lo que ha eliminado cualquier disidencia interna.

Sobre los últimos escándalos relacionados con la presunta corrupción en el entorno del partido, y el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la exportavoz no ha ocultado su sorpresa ante la reacción del presidente del Gobierno: “Pedro Sánchez ha deslizado toda la responsabilidad al partido”, acusándolo de abrir innecesariamente “la sombra de sospecha” sobre su propia organización política.

Además, Rodríguez ha cargado contra la idea de que este escándalo no afecte al Ejecutivo, como sugiere Sánchez: “Cuando dimitió Ábalos no afectaba al Gobierno, y ahora con Santos Cerdán tampoco”, ironizó. Para ella, la apertura de una auditoría interna implica una gravedad añadida: "Deslizar la posibilidad de financiación ilegal del partido me parece de una enorme irresponsabilidad".

EFE



En ese tono, lamentó que se intente situar la responsabilidad únicamente en el partido, cuando las decisiones clave, asegura, “las tomaban Cerdán, Ábalos, él mismo y María Jesús”. Criticó el “escapismo victimista” de Sánchez, que en su opinión ha pasado de ser “un hombre enamorado” a un “hombre decepcionado”.

“Con esa gente quería regenerar España”

Rodríguez también quiso remarcar que las personas ahora cuestionadas por la justicia “ya estaban en el PSOE, pero no en esas responsabilidades políticas”, y que fue Pedro Sánchez quien los elevó: “A Ábalos lo situó como parte del núcleo con el que hizo sus dos campañas de primarias”. En palabras de la exdiputada, eran “su gente”, la que debía regenerar el partido y, por extensión, el país.

“Y así estamos”, concluyó Rodríguez, en una intervención marcada por un tono crítico, que pone en evidencia la fractura interna que atraviesa el Partido Socialista, a pesar del aparente control que Sánchez sigue manteniendo.