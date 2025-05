“Esto parece El Padrino 5”: Tomás Gómez exige elecciones y afirma que “ha llegado el momento de urnas”

Publicado el 28 may 2025, 22:44

El ex secretario general del PSOE en Madrid, Tomás Gómez, ha reaparecido públicamente con duras críticas a la actual dirección del Partido Socialista y, especialmente, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En una entrevista en 'TRECE Al Día', Gómez ha afirmado que la gestión de Sánchez representa “la mayor traición que se pueda hacer a los valores socialistas y a nuestro país”, y ha pedido la convocatoria de elecciones ante lo que considera una situación política “insostenible”.

Sospechas y exigencia de una investigación judicial

Gómez se ha referido a la aparición de informaciones que implican a una militante socialista, Leire Díez, en una presunta operación para influir en investigaciones judiciales sobre posibles casos de corrupción en el seno del Gobierno. “Yo creo que lo razonable es que aquí hubiese una investigación judicial, porque desde luego son asuntos de ámbito penal”, ha declarado.

Cuestionando la verosimilitud de que una militante de base pudiera conocer detalles de alto nivel sobre fiscales, mandos policiales o empresarios implicados en causas judiciales, Gómez ha lanzado una pregunta directa: “¿Cuántos militantes socialistas saben quién es el coronel no sé qué de la UCO? ¿Quién es el empresario X? ¿Quién es el fiscal anticorrupción que llevó los casos judiciales Z e Y que afectaban al Partido Socialista? Es decir, una información que evidentemente no es la información que tiene la inmensa mayoría de los españoles y la inmensa mayoría de los militantes socialistas, ¿no?”. Para el exdirigente socialista, resulta evidente que “había alguien que podía obtener un beneficio de todo esto” y que ese alguien está vinculado a “quién dirige los destinos del Partido Socialista y quién dirige los destinos de este país”.

Vínculos, protección y pérdida de apoyo electoral

Gómez ha apuntado directamente a Pedro Sánchez y su entorno. Ha recordado que la militante implicada fue colocada en Correos, “dirigida por Juan Manuel Serrano, amigo de Pedro Sánchez y pareja de Isaura Leal”, quien actualmente se encuentra al frente de la Federación Socialista Madrileña "cuando echan a Juan Lobato". “Cada vez que ocurre una cosa de estas, algunos medios me llaman, y yo siempre digo lo mismo: no me sorprende”, ha señalado.

Sobre la actitud de la actual dirección del PSOE ante este nuevo escándalo, Gómez ha sido tajante: “Han abierto un expediente informativo que no es nada”. Según su análisis, la falta de contundencia podría deberse a que “esta señora sabe muchas cosas y no saben cómo hacer para que públicamente no parezca que la están protegiendo, pero tampoco quieren enfadarla en exceso”.

Ha denunciado además un doble rasero en el trato a los militantes: “A Joaquín Leguina lo expulsaron por decir lo que pensaba. A Nicolás Redondo Terreros, por defender resoluciones del congreso. Pero aquí, protegen a quien tiene información”.

Gómez ha alertado de una pérdida significativa de apoyo electoral al PSOE, citando encuestas recientes —“no las del CIS”— que hablan de “medio millón de votantes socialistas que han decidido no volver a votar al Partido Socialista”. A su juicio, “eso tiene carácter irreversible en el corto plazo” y “Pedro Sánchez engaña cada vez a menos gente”.

Un “acto de salud democrática”

El exlíder socialista ha calificado el actual estado de cosas como “el Padrino 5”. “¿Esto es una organización política o es otro tipo de organización dedicada a otras cosas?”, se ha preguntado. En su opinión, lo que toca ahora es “un acto de salud democrática”: “Dejen que los españoles hablen, dejen que se reparta baraja y cartas nuevas”.

Gómez ha cuestionado la legitimidad del actual Ejecutivo, asegurando que “ni hay gobierno, ni hay presupuestos, ni hay política de Estado, ni política exterior”. Ha criticado decisiones como la defensa del catalán en Europa y ha sentenciado: “España no se merece esto. Los españoles no nos merecemos este gobierno”.

Dirigiéndose directamente a los votantes de izquierdas, Gómez ha apelado a una reflexión profunda: “Si creen que los valores de la izquierda no están siendo agredidos por Pedro Sánchez, que hagan una valoración tranquila, sosegada y reflexiva”. Para él, el momento exige claridad: “Ha llegado el momento de urnas. Eso que a lo mejor a Pedro Sánchez cada día le gusta menos”.