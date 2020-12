Deborah García Bello, divulgadora científica, explica en 'TRECE Al Día' qué podemos hacer en orden a evitar los contagios de coronavirus en las reuniones familiares de Navidad. En cuanto a las recomendaciones sanitarias, la divulgadora científica expone que: “Una cosa es lo que nos dejen hacer y otra cosa es lo que nos recomiendan, y lo que nos recomiendan es no mezclar núcleos de convivencia, es decir, no deberíamos mezclarnos unos con otros con las cifras que tenemos de contagios, que son muy alarmantes y están al nivel de las que teníamos en abril, estamos hablando de que están muriendo de media 300 personas al día”.

La divulgadora científica defiende que: “Tenemos que ser especialmente precavidos, y si este año no podemos celebrar la Navidad como la celebrábamos otros años juntándonos todos en una casa, mi recomendación es que no se haga, que no nos juntemos de ninguna de las maneras. Tenemos una responsabilidad y debemos ser claros, es muy difícil hacer una cena de Nochebuena o una comida de Navidad y que sea segura”.

A pesar de eso, si alguien decide hacerlo, la científica explica que podemos tomar medidas como “tener la mascarilla todo el rato puesta, ventilar aunque haga frío, mantener la distancia interpersonal, entre 1 o 2 metros, son cosas que son muy difíciles de conseguir en una casa, y todos los modelos matemáticos predicen que si hay una persona contagiada todo el mundo que este sentado en la mesa se va a contagiar”. Y resalta la importancia de tener cuidado con el consumo de alcohol, porque el consumo de alcohol “hace que no tengamos la misma percepción de los riesgos y nos relajemos un poco”.

La científica Deborah García Bello señala en TRECE que: “Sabemos que nos podemos contagiar a través de tocar los objetos y llevarnos las manos a la cara, tenemos que seguir recordándolo, aunque sepamos que no es la vía de contagio principal no podemos minusvalorarlo, hay que lavarse las manos constantemente”.

Otra de las recomendaciones de la divulgadora científica es que: “Quien cocine las comidas debe hacerlo con la mascarilla y con las manos muy limpias, y no podemos compartir, cada uno tiene que tener su plato individual. Y que cada uno tenga marcado los instrumentos que vaya a utilizar y que nadie más los toque”.

Como alternativa a una reunión familiar en una casa para celebrar la Navidad, la divulgadora científica propone que “podríamos hacer es quedar de otra manera con los familiares, quedar al aire libre, en un parque, darnos los regalos con las mascarillas y en un ambiente ventilado, podemos dar un paseo, es diferente pero menos arriesgado”.