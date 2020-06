Abogado de derecho procesal y penal, sobre el delegado del Gobierno: "Tiene motivos para estar muy preocupado"

El abogado José Carlos Velasco ha analizado en 'TRECE al día' la comparecencia del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que ha tenido lugar este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 51 de la capital. Franco ha sido llamado a declarar como investigado en la causa que instruye la juez Carmen Rodríguez-Medel sobre su implicación a la hora de autorizar la manifestación del 8M en los primeros compases de la pandemia del coronavirus.

"Su declaración está dentro del guion de una defensa de una investigación por prevaricación, lo que ha hecho es echar balones fuera como es su derecho. Otra cosa es que tal vez las pruebas apunten hacia otro lado", ha señalado Velasco. Para el letrado, los indicios presentes sobre el riesgo de la pandemia se pueden dividir en tres categorías. Por un lado, las documentales, sobre las que existen "contradicciones"; por otro, los testigos, que han hablado sobre que se les había comunicado que otras manifestaciones no podían celebrarse; y, por último, las periciales, en particular el informe presentado por el médico forense de los juzgados de Plaza Castilla, que señala que "las cosas no se hicieron correctamente y que este comportamiento [de Franco] ha perjudicado para que haya una cantidad de contagios masiva".

Para Velasco, tanto el delegado del Gobierno como los otros investigados "sí que deberían tener motivos para estar preocupados", ya que "es cierto, desde un punto de vista técnico, que hay prueba por lo menos para que exista la duda razonable" al plantear un posible delito de prevaricación por omisión.

Lo que el letrado tiene claro es que la magistrada Rodríguez-Medel está llevando a cabo una instrucción "exhaustiva", por lo que, si él fuera el abogado defensor de Franco, se esforzaría en encontrar pruebas de cualquier tipo que vinieran a contrarrestar los argumentos en su contra.