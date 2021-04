José Luis Pérez: "Fue un error incluir a Cantó cuando todavía no estaba empadronado en Madrid"

A qué se reduce a esta ahora la precampaña para las autonómicas del 4M en Madrid? A las escaramuzas entre los dos partidos que están protagonizando el cara a cara más intenso. De momento victoria para el PSOE porque han conseguido que Cantó no entre en la lista del PP porque se empadronó fuera de plazo. No es una pérdida irreparable porque la campaña se centra en Ayuso pero fue un error incluir a Cantó cuando todavía no estaba empadronado en Madrid.

Y la respuesta del PSOE también con victoria por parte del PP porque han retirado un cartel enorme de su candidato. Por cierto, se llama Ángel Gabilondo. El candidato parece Sánchez.