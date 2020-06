Pérez: “Las residencias llamaban a la vicepresidencia de Pablo Iglesias y no les cogían el teléfono”

Vídeo

El director y presentador de 'TRECE al día', José Luis Pérez, reflexiona sobre la situación que han vivido las residencias de mayores durante la pandemia.

Se acaba de conocer la primera decisión de un tribunal en torno a lo ocurrido durante lo más duro de la pandemia en las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid. Esa decisión judicial considera que no se puede imputar al gobierno autonómico un delito de omisión del deber de socorro porque no existió intencionalidad de causar el daño, no existió dolo.

Esa decisión judicial de archivar ese caso llega solo unos días después de que el vicepresidente, Pablo Iglesias, dijera que el gobierno de la Comunidad había actuado de manera criminal.

Se ha convertido este en un asunto de refriega política tanto de un lado como desde el otro, es la verdad. Lo cierto es que el Gobierno central insiste una y otra vez que las residencias de ancianos siempre han sido, también en el momento más duro de la pandemia, competencia de las comunidades autónomas; y eso es cierto.

Ahora, lo que no dice Pablo Iglesias, el vicepresidente, que precisamente es competente en ese terreno es que el Ministerio de Sanidad emitió una orden según la cual, esa vicepresidencia, tenía que intervenir en caso de que conociera que se estaban produciendo situaciones graves en esas residencias de ancianos. Y lo sabían, la ministra de Defensa lo dice una y otra vez, había situaciones graves. Lo dicen las propias residencias que llamaban a las comunidades y no les cogían el teléfono pero que llamaban al Ministerio de Sanidad y no les cogían el teléfono. Llaman a la vicepresidencia de Pablo Iglesias y no les cogían el teléfono. Llamaban a La Moncloa y no les cogían el teléfono.

Ya está bien de hacer políticas, aquello de utilizar a los muertos. No es verdad, no es cierto que las residencias de ancianos en todas ellas se hayan cometido tropelías. Lo cierto, es que, en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid, pero también de Castilla La Mancha, de Cataluña, de todas las comunidades, muchas de ellas ni si quiera tenían un geriatra; por no decir que no tenía casi ninguna un médico porque no se lo exigían. Basta de hacer política y de verdad, pensar en solucionar los problemas reales para que, si Dios no lo quiera, vuelve otra pandemia, estemos mejor preparados.