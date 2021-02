José Luis Pérez, sobre la polémica en el Gobierno: "Pedro Sánchez exigió esos compañeros de viaje"

Vídeo

Andan a la gresca los socios del Gobierno, la parte del Partido Socialista y la de Podemos. Se están llamando casi de todo pero lo hacen a través de los medios de comunicación y muchas veces, además, diciendo que no se utilicen los nombres propios. Pero insisto, se llaman prácticamente de todo.

Es algo que, efectivamente, las divergencias existan en la Mesa del Consejo de Ministros. ¿Si se llaman públicamente de todo, qué harán dentro? Pues no, parece que dentro las relaciones no son tan malas en esas reuniones del Consejo de Ministros o por lo menos, no se dicen sentados a esa mesa de La Moncloa lo mismo que después se van diciendo por los periódicos.

Y ahí está seguramente una de las claves. Estoy empezando a estar bastante harto de este este especie de juego del poli bueno y del poli malo. De llevarse como el perro y el gato de puertas afuera y de puertas para adentro partir el pan conjuntamente. Estamos ante un juego, insisto, en el que el Partido Socialista protesta mucho de sus socios de Gobierno, a los que eligió teniendo otras opciones. Es verdad que complicadas, aritméticamente hablando en el Parlamento, pero fue Pedro Sánchez quien exigió esos compañeros de viaje.

Recordando la hemeroteca lo hizo con pleno conocimiento de que iba a pasar exactamente lo que está pasando. Si hay tanto malestar en el Partido Socialista con sus socios de Podemos, es muy sencillo: el movimiento se demuestra andando. Con una crisis de Gobierno, por ejemplo. Lo que ocurre es que de eso hay absolutamente nada. Entre otras cosas porque mientras se llaman de todo en los periódicos, después resulta que el candidato de los socialistas en Cataluña, ¿con quién reconoce que quiere pactar? Con los mismos a los que insultan, casi, abiertamente en los medios de comunicación. Qué manera de engañarnos.