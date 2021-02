José Luis Pérez: "Cuando nos va la vida en ello, yo prefiero la eficacia a la ideología"

Vídeo

Que paren el mundo que me bajo. No entiendo como algunos son capaces de sostener la crítica para enfrentarse con un hospital público, en este caso madrileño. Del mismo modo que muchos simplemente porque la comunidad es de otro color, también casi celebran que se vuele el techo de un hospital de campaña instalados con el mismo motivo. Atender la peor pandemia que ha sufrido España en más de un siglo.

No es eso. Es justo lo contrario. ¿Por qué siempre miramos si es de un partido o de otro? Que no va de eso la pandemia. Vamos a fijarnos en algunos casos de éxito que han sabido contener la pandemia como Australia. En Alemania, por ejemplo. Son países que lo han sabido hacer bien.

En los países en los que no lo hemos hecho bien como México, Francia, Italia, España... también hay ideologías de todos los colores. No va de eso. El otro día en 'El Programa de AR' un tertuliano me decía es que la ideología es importante. Cuando nos va la vida en ello, yo prefiero la eficacia a la ideología.

Casado y cargos del PP censuran las críticas de "la izquierda" al hospital Zendal y ven "miserables" los "sabotajes"

El líder del PP, Pablo Casado, ha censurado las críticas de "la izquierda" al hospital Enfermera Isabel Zendal y ha aconsejado a otros gobiernos seguir los pasos del Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso poniendo en marcha centros similares para enfermos de Covid-19. Más cargos del PP han salido en defensa del Zendal y han calificado de "miserables" los "sabotajes" detectados en los pabellones de este centro sanitario. .

"Sabotear un hospital lleno de enfermos en el peor momento de la tercera ola de una pandemia mundial por una cuestión ideológica, es deleznable. Ni pacientes ni profesionales sanitarios merecen que haya quien anteponga su ideología a salvar vidas", ha afirmado el PP nacional en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.