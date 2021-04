José Luis Pérez: "Fue un error incluir a Cantó cuando todavía no estaba empadronado en Madrid"

Vídeo

¿A qué se reduce a esta ahora la precampaña para las autonómicas del 4M en Madrid? A las escaramuzas entre los dos partidos que están protagonizando el cara a cara más intenso. De momento victoria para el PSOE porque han conseguido que Cantó no entre en la lista del PP porque se empadronó fuera de plazo. No es una pérdida irreparable porque la campaña se centra en Ayuso pero fue un error incluir a Cantó cuando todavía no estaba empadronado en Madrid.

Y la respuesta del PSOE también con victoria por parte del PP porque han retirado un cartel enorme de su candidato. Por cierto, se llama Ángel Gabilondo. El candidato parece Sánchez.

Ya veis qué interesante y qué gran avance para los ciudadanos todo lo que han conseguido hasta ahora en la campaña. Queda mucho. A ver si escuchamos una propuesta interesante. Seguimos esperando.

Cantó asegura que se dedicará "en cuerpo y alma" a que Madrid "siga siendo libre" pese a la decisión del TC

El exportavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, ha mostrado su respeto a la decisión del Tribunal Constitucional de mantener su exclusión de la lista electoral del PP.

"Como mantuve desde el primer momento, eso no era lo principal. Lo importante es que el 4M Madrid siga siendo libre. Y es a lo que me voy a dedicar en cuerpo y alma esta campaña", ha escrito en sus redes sociales, tras conocer el fallo.

Por su parte, en un acto que mantuvieron juntos ayer por la tarde él y la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, la dirigente madrileña aseveró que pasase lo que pasase Cantó siempre sería uno de los suyos.