José Luis Pérez y Antonio Jiménez hablan sobre el especial significado que supone la paternidad

Los presentadores de TRECE José Luis Pérez y Antonio Jiménez han mantenido una charla en la que han hablado, con motivo del Día del Padre que se celebra este viernes 19 de marzo, sobre sus sentimientos sobre qué es y qué supone ejercer la paternidad.

Ambos comunicadores han señalado que ser padre “es un reto” que implica estar “día a día” junto a la persona que está a tu cargo. En este sentido, Antonio Jiménez ha reconocido que para él la paternidad “es una experiencia vital” que consigue cambiar “la vida día a día”. Tanto Jiménez como Pérez han señalado, además, que se volvieron miedosos cuando vieron a nacer a sus hijos, ya que más que nunca vieron la necesidad de estar presentes.

En este sentido, han recalcado que es necesario pasar tiempo con los hijos, pero sobre todo “darle calidad” al tiempo que sea necesario. En este sentido, Antonio Jiménez ha explicado, que, en su caso, que ha sido un padre tardío, se ha fijado en otros para dedicar “a mi hijo todo el tiempo que he podido”.

La importancia de los valores y de la confianza

A juicio de ambos presentadores uno de los grandes retos que tienen los padres es inculcar, a través de la pedagogía del ejemplo, los valores que son importantes en la vida. “Que vean que con tu manera de actuar conjuga con lo que les dices en los ‘sermones’”, ha apuntado en este sentido José Luis Pérez.

En este sentido, el presentador de ‘El Cascabel’, Antonio Jiménez, ha recalcado que “una de las cosas que más preocupe a los padres es intentar inculcar lo que no han tenido de sus padres. Yo he querido transmitirle esa vida sin complejos, esa confianza, que tenga más personalidad…”, aunque también ha sido capaz de reconocer que en alguna ocasión ha podido cometer errores. “A veces he pensado que mi hijo es mi amigo, y yo estoy encantado. Pero hay momentos en que se me revela, hay que buscar ese equilibrio”, ha dicho.

Algo en lo que ha coincidido plenamente el director de ‘Trece Al Día’, José Luis Pérez, quien ha explicado que en su día a día intenta seguir el ejemplo de su padre. “Teníamos mucha confianza con él, pero cuando marcaba la autoridad era muy estricto.”, ha explicado.

La lección que han aprendido de sus padres

Ambos presentadores, por último, han recalcado la lección que han sacado de sus padres durante los años que han estado con ellos. “Yo le he admirado mucho, en especial, su capacidad de sacrificio. El poder a su familia, ante todo, demostrándolo día a día”, ha dicho Pérez.

Por su parte, Antonio Jiménez ha explicado que “nos transmitieran el compromiso y la responsabilidad sin amenazas. Mi padre no nos prohibía las cosas, la que él consideraba la buena y la que era el camino erróneo”, ha apostillado.