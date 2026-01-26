El mensaje contundente que manda Simeone sobre el mercado fichajes: "Está clarísimo los futbolistas que necesitamos"

El mercado de fichajes de invierno finaliza el próximo 2 de febrero y uno de los protagonistas es el Atlético, aunque de momento, solo en el capítulo de salidas: Carlos Martín, Javi Galán, Conor Gallagher y Giacomo Raspadori.

Gallagher y Raspadori

Y en cuanto al capítulo de llegadas , la prioridad rojiblanca, según ha podido saber la Cadena COPE, es el fichaje de un mediocentro y el primer y único candidato es el jugador brasileño del Wolverhampton Joao Gomes.

En segundo término, Kang In Lee sigue siendo de interés del club rojiblanco, pero habría que buscar una operación ventajosa en la que el Atlético de Madrid no tuviera que desembolsar mucho dinero y si es posible conseguir una cesión con opción de compra.

mensaje de simeone

Al término del encuentro de este domingo ante el Mallorca, el técnico colchonero Diego Pablo Simeone mandó un mensaje contundente sobre este asunto en rueda de prensa: "Seguramente buscaremos los jugadores que el equipo necesita porque lo necesita".

"Ya con Mateu - Mateu Alemany, director deportivo del Atlético - hablamos todos los días, estamos en continuas conversaciones y está clarísimo los futbolistas que necesitamos. Clarísimo", concluyó.

En el aspecto mermente deportivo, el Atlético consiguió una victoria cómoda por 3-0 ante el Mallorca para afianzarse en la tercera plaza y así ganar moral de cara al choque del miércoles ante el Bodo Glimt en la última jornada de la fase liga de la Champions League. Los de Simeone necesitan ganar, y con cuanta mayor diferencia mejor, para poder optar a entrar en el 'top-8'.