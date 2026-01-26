La crítica de Manolo Lama al Barcelona pese a la victoria contra el Oviedo: "Jugó mal, andando y no ganaba los duelos"

El Barcelona venció este domingo al Real Oviedo (3-0) y mantuvo el liderato tras el triunfo del Real Madrid frente al Villarreal de este sábado. Un partido que no fue nada fácil para el equipo azulgrana, que hasta la segunda parte no pudo adelantarse en el marcador.

EFE Dani Olmo celebra su gol durante el Barcelona-Oviedo

Dani Olmo fue el encargado de marcar el primer gol y después llegaron los tantos de Raphinha y Lamine Yamal, que terminaron de asegurar los tres puntos para el Barça

A HANSI FLICK NO LE GUSTA LA PRIMERA PARTE DE SU EQUIPO

Sin embargo, Hansi Flick reconoció en la rueda de prensa posterior al partido que no le gustó la primera parte de su equipo. "No estaba contento, pero puedo entenderlo. Quizás no estábamos lo suficientemente intensos ni dinámicos, pero lo importante es que en la segunda mitad regresamos e hicimos los cambios adecuados", analizó el alemán.

El técnico también fue cuestionado por el tercer gol, que fue obra de Lamine Yamal, y dijo: "Para mí el más relevante fue el primer gol, cómo presionamos, recuperamos y marcamos. La clave para abrir el partido fue este gol y fue más importante que el tercero. Pero por supuesto que a todo el mundo le gusta ver un gol así. Estoy contento por él".

EFE Hansi Flick, desesperado con sus jugadores, durante el Barcelona - Oviedo.

Para finalizar, Hansi Flick cerró la puerta de salida a Marc Casadó, que jugó como titular este domingo. "Necesitamos a todo el mundo. Casadó es un profesional que lo da todo en cada entrenamiento y hoy merecía jugar. Me gustó su partido y le quiero aquí", zanjó el entrenador del Barcelona.

EL MAL JUEGO DEL BARCELONA

En 'el Tertulión de los domingos' se analizó, pese al triunfo conseguido, el mal juego del FC Barcelona frente al Oviedo. Y Manolo Lama dejó clara su opinión. "La noticia es que el Barça ha jugado mal, mal, mal", empezó diciendo el narrador de Tiempo de Juego.

Y agregaba: "Y como dice Miguel Rico, si no es por el golazo de Lamine Yamal... es un pestiño de partido del Barcelona. Porque el Barcelona, pese a los dos goles que han sido dos regalos del Oviedo, estaba jugando mal, andando y no ganaba los duelos".

Roberto Palomar, por su parte, cerraba el debate comentando: "Ahora el Barcelona tiene la amenaza del Real Madrid, que antes no apretaba tanto, así que ahora tiene que espabilar".

