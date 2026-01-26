"Transportes dice que la inversión en la red ferroviaria subió un 18% en 7 años pero si miramos el gasto proporcional por viajero ha caído un 30%"

El periodista Antonio Naranjo, en su sección 'Mr. Dato' del programa Herrera en COPE dirigido por Carlos Herrera, ha ofrecido una perspectiva crítica sobre las cifras de inversión en la red ferroviaria española. Según Naranjo, aunque el Gobierno, con el ministro Óscar Puente a la cabeza, defiende un esfuerzo inversor sin precedentes, los datos reales desmienten esta narrativa y revelan una situación preocupante.

Un 30% menos de gasto por pasajero

Naranjo ha explicado que, si bien el gasto en mantenimiento de la red ferroviaria ha aumentado un 18% desde 2019, este dato por sí solo es engañoso. El análisis debe tener en cuenta que, en el mismo periodo, el número de usuarios de alta velocidad ha crecido un 70%.

Al relacionar ambas cifras, el periodista expone la verdadera magnitud del problema. "El gasto proporcional por viajero en España se ha desplomado un 30 por 100", ha afirmado. Naranjo ha calificado esta caída como una "barbaridad" que evidencia la falta de recursos destinados a una red cada vez más utilizada.

El gasto proporcional por viajero en España se ha desplomado un 30 por 100"

El riesgo de la desinversión a largo plazo

La visión a largo plazo resulta todavía más alarmante. Según los datos presentados por el colaborador de COPE, en los últimos 15 años, el descenso en inversiones totales en infraestructuras es de nada menos que un 63%. Esta cifra refleja un desgaste acumulado y una desinversión continuada en el tiempo.

Como consecuencia directa de este desplome en las inversiones, Naranjo ha advertido que "los peligros en infraestructuras críticas, pues, se se disparen potencialmente". Este escenario, ha concluido, pone en jaque la seguridad y la fiabilidad de servicios esenciales para los ciudadanos.

Puente descarta una auditoría y defiende la inversión

Tras el grave accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha negado la necesidad de realizar una auditoría general de la red. En su primera intervención, Puente sostuvo que la infraestructura "está revisada en profundidad y con arreglo en materia de seguridad de la normativa europea". El ministro insistió en que el siniestro no se debe a problemas de obsolescencia o falta de supervisión, sino a una causa "que tendrán que determinar, se teme que mucho más complejo". De esta forma, desvinculó la liberalización del sector con el accidente, apuntando que la densidad de la red española no es especialmente alta, lo que magnifica el impacto de "cualquier fallo".

El ministro recalcó el continuo incremento de la inversión, especialmente en los dos últimos años. Detalló que el tramo afectado por el siniestro había sido objeto de una renovación reciente con una inversión de 700 millones de euros. Para reforzar este argumento, el director de Tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera, enumeró cuatro inspecciones realizadas en los meses previos: una auscultación geométrica, una inspección visual, una auscultación dinámica y una revisión de la geometría del desvío. Desde Adif se señaló que en "ninguna se ha detectado ningún fallo que a priori evidencie relación con el accidente".

Puente, que comparecerá en el Congreso, ha pedido prudencia y ha asegurado que "no se van a hacer especulaciones". La investigación, tanto judicial como la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), sigue su curso. Sobre las posibles causas, el ministro matizó que "no está claro" si la rotura de la vía fue la causa o el efecto del descarrilamiento. Sí confirmó el impacto de un tren Alvia contra los coches del convoy de Iryo, lo que provocó que uno de los vagones saliera despedido. Además, se han detectado marcas en los bogies de otros trenes que circularon por el mismo punto horas antes.