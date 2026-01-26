Carlos Alcaraz ya tiene horario para su partido de cuartos de final ante De Miñaur y esquiva, en principio, el infierno de Melbourne

El próximo partido de Carlos Alcaraz en el Open de Australia ya tiene fecha y hora. El tenista se enfrentará al australiano Alex de Miñaur en los cuartos de final este martes a las 21:00 hora local en Melbourne, lo que corresponde a las 11:00 de la mañana en España, después del de la estadounidense Coco Gauff y la ucraniana Elina Svitolina, que arranca a las 19:00 hora local, cuando las temperaturas ya aflojan.

Un alivio contra el calor extremo

La elección del horario nocturno supone un gran alivio, ya que se esperan temperaturas extremas durante el día en Melbourne, que podrían alcanzar los 45 o 46 grados. La organización del torneo ha anunciado que implementará políticas especiales como que los encuentros se disputen bajo techo para no poner en peligro la salud de los jugadores ni de los aficionados. Desde la organización tampoco se descarta el retraso de partidos si es necesario.

De esta manera, parece que Alcaraz evitará el calor más intenso al jugar su partido de cuartos de final a las nueve de la noche, asegurando unas condiciones más favorables para disputar un encuentro clave en el primer Grand Slam de la temporada. Amenazados por el clima están los de la sesión matinal, el de la bielorrusa Aryna Sabalenka con la estadounidense Iva Jovic, a partir de las 11:30 horas, y el del alemán Alexander Zverev con el estadounidense Learner Tien, que se pueden jugar cubiertos.