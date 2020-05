Ana Samboal: "No podemos poner en un lado de la balanza salud y en el otro economía"

Ana Samboal, presentadora de "La Lupa de la mañana" de TRECE ha charlado este lunes con siete de los espectadores de su programa sobre la actualidad política, la crisis económica que se avecina y sus intereses en el mundo del periodismo. Samboal se ha 'mojado' con todas las preguntas que le han hecho sus invitados al café virtual que ha podido seguirse en directo a través de TRECETV.es y redes sociales de TRECE.

La presentadora cree que será inevitable que el Gobierrno suba impuestos para hacer frente a la crisis del coronavirus y no ve correcto que haya que elegir entre salud o economía. "Necesitamos trabajar, con todas las medidas de salud del mundo. No podemos poner en un lado de la balanza salud y en el otro, economía. Pueden ser las dos", ha dicho.

Samboal ha asegurado que nunca entraría en política. "El sistema de incentivos y desincentivos en la política es perverso. La responsabilidad que tiene el presidente Gobierno es inmensa y cobra la milésima parte con respecto a lo que recibe un presidente de una empresa que cotiza en el Ibex. ¿Quién va a querer entonces ser presidente? Tambiésn es verdad que en la política hay gente buena, regular, mediocre y muy mala. Algunos no son capaces de vivir en otra cosa", ha dicho. La directora de "La Lupa de la mañana" también ha criticado que se demonizaran las llamadas 'puertas giratorias'. "¿Por qué un profesional brillante no puede dedicarse unos años a servir a su país? Eso enriquecería la vida pública y la privada", ha dicho.

Samboal ha defendido la libertad de los medios y, particulamente, el trabajo de TRECE en su labor de informar sobre la pandemia. "Yo reivindico el medio en el que trabajo. TRECE, sin alarmismos, ha estado contando lo que ha estado ocurriendo. Nadie me ha llamado para avisarme de que no dijera que tenemos la tasa de letalidad más alta del mundo, por ejemplo", ha dicho.

Por último, Samboal ha admitido que cuando estudiaba periodismo no quería trabajar en televisión, media en el que finalmente ha desarrollado gran parte de su carrera. "Cuando acabé la carrera quería hacer radio, pero al final la vida te va llevando por un camino. A mí la vida me llevó por el único camino del periodismo por el que no quería ir: la televisión. Pero ahora reconozco que me encanta", ha concluido.