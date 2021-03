Ana Samboal: "Hoy, alto y claro, no había más voz que escuchar que la de las víctimas del terrorismo"

Con firmeza pero con absoluta sobriedad, sin estridencia alguna, las víctimas del terrorismo le han pedido al Gobierno que se haga mirar los pactos con Bildu, el acercamiento de los presos etarras a las cárceles del País Vasco, el lenguaje que se utiliza para blanquear a los terroristas de todo tipo, la comparación de la violencia generada por las protestas de los partidarios de Hasél apoyadas por Podemos, uno de los dos partidos que gobierna España, con la libertad de expresión.

Hoy, alto y claro, no había más voz que escuchar que las de las víctimas del terrorismo. Hoy hace once años, 11 de marzo, murieron asesinadas 193 personas. Es la única voz que tendríamos que haber escuchado, y no hay más que ruido.