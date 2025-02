"No participo de esta fórmula simplista": La propuesta de Cándido Méndez frente al planteamiento de Yolanda Díaz con la reducción de la jornada

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha defendido que la "fortaleza" que tiene la reducción de la jornada laboral es que ofrece "esperanza" en un contexto internacional marcado por el "miedo" y ha pedido al PP que no haga "sufrir" a los trabajadores votando en contra de esta medida y la apoye en el Congreso. La ministra se refiere al anteproyecto de ley que reducirá la jornada laboral a 37,5 horas semanales, recogiendo el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, sin el apoyo de la patronal.

EFE



Cándido Méndez, exsecretario general de UGT, ha apoyado la reducción de la jornada laboral, pero no de cualquier forma: “Hay que mirar cómo, y sobre todo, hay que mirar qué componentes incorporas, digamos, esto no es un debate de la reducción de jornada, este es un debate de la productividad, de cómo mejoras la productividad, y entonces, si se puede mejorar la productividad y se puede reducir la jornada, yo digo que sí, pero no participo de una fórmula que me parece simplista que diga, si reduzco la jornada, sube la productividad, porque eso no se verifica en la práctica”.

La solución: un gran acuerdo

Cándido Méndez es partidario de llegar a un pacto general que tenga como componente la reducción de jornada, pero que tenga como vector fundamental la mejora de la productividad, “que es uno de los puntos débiles de la economía española”, recuerda, “y ahí hay que incorporar factores como la formación, la inversión privada en tecnología, son más componentes, yo lo que no concibo es hablar de reducción de jornada sin hablar de productividad, incluso sin hablar de absentismo”.

Todo esto, defiende el exlíder de UGT, lo basa en la propia historia de su organización: “La gran reducción de jornada que se hizo en la etapa democrática fue en el año 83. Yo era diputado y participé en aquellos debates, pero aquello tuvo un antecedente, que fue un acuerdo entre los sindicatos y la patronal. La jornada se evaluó en términos anuales y sobre ese acuerdo se redujo la jornada en términos anuales, y esa fue la pista de aterrizaje para el cambio legal, es decir, yo creo que el mejor procedimiento es llegar a un acuerdo, en aquel acuerdo se incorporaba productividad y absentismo".

Cándido, a pesar de ser partidario de la reducción de jornada, se pone en el lugar de la patronal, llegando a una conclusión: “Parte del hecho de que se firmó un acuerdo salarial, el último año de vigencia del acuerdo salarial, último, es este año, el 25, pues parece lo lógico que el año 25 se aprovechara, este último año de acuerdo salarial que hay, sindicato-patronal, se aprovechara para abrir una negociación sobre el próximo acuerdo e ir incorporando el elemento de la reducción de jornada, pero con otros componentes. De manera tal que yo creo que aquí el procedimiento, que se está llevando a efecto, puede matar el objetivo que es muy noble”.