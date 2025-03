El consejo de Eduardo Serra a Trump: "Le interesa más ser el policía, que el enemigo número uno del planeta"

Eduardo Serra, exministro de Defensa, analiza cuál es la situación que tenemos ahora en Europa con la invasión de Rusia a Ucrania: “Rusia es un país que tiene casi 20 millones de kilómetros cuadrados, es decir, 40 veces España, y no llega a 150 millones de habitantes. Un país de esas características no tiene capacidad ni de controlar sus fronteras. Entonces, la historia de Rusia es la historia de una huida hacia adelante. Se termina la Guerra Fría. En 2008, tropas rusas entran en Georgia. En 2010, en Transnistria. En 2014, en Crimea. Y en 2019, en Ucrania. Y ahora llegan unos y nos dicen... “No, ya no va a ser más”. Pero, ¿Cómo puede ser tan lerdo? Rusia necesita la ampliación. Punto uno”, explica tras escuchar las intenciones de Trump de acabar con el conflicto.

“Punto dos, y en esto a lo mejor no le falta toda la razón. Kennedy se enfrentó al problema de los misiles porque no podía tolerar tan cerca de Estados Unidos una potencia extranjera. Rusia, que tenía con Ucrania de su lado, mil kilómetros, hasta un país OTAN, ahora se encuentra que la OTAN la tiene al lado. Y, por tanto, para la seguridad de Rusia, a lo mejor habría que intentar entenderles que esa necesidad de seguridad nacional, que es, la primera necesidad de los países, es asegurar su seguridad nacional. Entonces, con la las ansias de Rusia, ansias incrementadas porque tiene complejo de que no se la siga considerando una superpotencia como fue durante la Guerra Fría. Estamos viendo, por un lado, a China emerger y, por otro lado, a Rusia decrecer”. Rusia, con 145 millones de habitantes, tiene un PIB ligeramente superior al de Italia: “Mire usted, eso no es una superpotencia. China es una superpotencia, Estados Unidos lleva 100 años siendo la mayor superpotencia. Hombre, tengamos una consideración hacia eso que Rusia quería”.

Alamy Stock Photo



A pesar de realizar esta pequeña concesión al país de Putin, Eduardo Serra no deja pasar por alto lo evidente: “Si se pone a romper las reglas invadiendo países con los que había firmado tratados de no intervención… Hay que recordar que Ucrania, que tenía la gran mayoría del armamento nuclear soviético, firmó un tratado con Ucrania diciendo que si nos cede usted las armas nucleares, respetaremos las fronteras. Ucrania cedió las armas nucleares y no se han respetado sus fronteras. Luego, creo que es una obligación, en aras de la seguridad de Europa en el inmediato futuro, el decir, nosotros esto no lo podemos tolerar, aquí hay que parar los pies”.

¿Qué papel juega Estados Unidos en todo esto?

Trump se ha empeñado en ser la persona que consiga ponerle fin a más de tres años de guerra en Ucrania provocada por la invasión rusa el 24 de febrero de 2022. Lo sorprendente ha llegado cuando el presidente de Estados Unidos se ha puesto de parte de Vladímir Putin, llegando a criminalizar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. “Las relaciones de Estados Unidos con Europa llevan muchos años, hemos tenido una magnífica relación, ha sido el líder del llamado mundo libre. Eso, normalmente, las relaciones de los Estados se mantienen en una situación bastante estable. Pero, de repente, ha llegado a Estados Unidos un presidente que parece que hace tabla rasa de todo lo anterior. Y, por tanto, la primera respuesta es la de sorpresa, estamos desconcertados. ¿Qué dice un señor que no respeta las fronteras, que vota en Naciones Unidas en contra de Ucrania y a favor de Rusia? Pero, ¿esto qué es?, hay un cierto desconcierto. Conociendo al personaje, pues sabemos de su prepotencia, hemos visto una escena vergonzosa en la Casa Blanca con Zelenski, ese desconcierto continúa. Yo quiero pensar que eso, que ya los equilibrios del sistema americano, continuarán gobernando. Y hay un equilibrio muy claro, que es la economía. Si Trump, que predicó que iba a mejorar la economía, vemos que empieza un declive con esa política proteccionista de aranceles, si vemos eso... Va a haber un cambio, a lo mejor no será muy perceptible, no será espectacular, no será anunciado, pero veremos un cambio que Estados Unidos vuelva a lo normal. ¿Por qué? Porque si durante 100 años ha mantenido una posición, por algo será”.

Jim LoScalzo - Pool via CNP



El exministro de Defensa explica cómo el papel de Estados Unidos, durante esos 100 años, ha sido el de “el policía del mundo” y explica que “para ser policía del mundo, para controlar, aparte de una enorme capacidad, tienes que tener el control estrechos, -Bering, Panamá, Gibraltar, Suecia y Malaca-, eso exige tener por lo menos dos grupos de combate, querría decir dos por cinco o diez, pues si no me equivoco Estados Unidos tiene doce o algo así. China va por el tercero. Luego, Estados Unidos ha sido el policía del mundo, es el policía del mundo porque es el único que lo puede ser”.

¿Estados Unidos seguirá siendo “el policía del mundo”?

Es evidente que sus declaraciones y posicionamientos sobre este asunto son cuestionables o, cuanto menos, polémicos y eso hace que Eduardo Serra considere que el dilema se encuentra en conocer cuál será el futuro papel mundial de Estados Unidos: “Probablemente, Trump, que ha estado diciendo mucho tiempo, America first, no decía la verdad. Él, yo creo que no pensaba America first, pensaba America only, yo me ocupo de América, pero oiga, ser el policía del mundo exige pagos, exige costes, pero tiene muchos beneficios. Ahora, Make America Great Again, está muy bien, pero veremos qué le pasa. Si usted quiere hacer América otra vez grande y se enfrenta a todo el mundo… Porque tiene el enfrentamiento con China, el enfrentamiento con Rusia, pero es que si usted se va a enfrentar con Europa, con Dinamarca, por Groenlandia, con América del Sur o América del Centro, por Panamá, oiga, ¿usted cree que solo le va a ir mejor que organizando un poco el cotarro mundial? Yo discrepo de esa idea. Y espero que, en Estados Unidos, si no se convence el nuevo presidente, le convencerán de que le sigue interesando más ser el policía que ser el enemigo número uno del planeta”.