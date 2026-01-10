Andrés Pascual desvela las tres claves para cultivar el entusiasmo y transformar tu vida

El arranque del año es un momento de vértigo y oportunidad que a menudo nos pilla faltos de energía. Para combatir la apatía, el escritor Andrés Pascual ha visitado el programa Fin de Semana de COPE, con Beatriz Pérez Otín, para desgranar las claves de su libro El poder del entusiasmo. Pascual defiende que entusiasmarse "es un acto de libertad, es estar por encima de las circunstancias" y una herramienta para evitar que la vida se vea como "algo gris".

Encuentra tu propósito

La primera palanca, simbolizada por la letra ‘E’ de entusiasmo, es encontrar un propósito. Según Pascual, se trata de "ese fin superior a ti mismo, que da sentido a todo lo que haces en la vida, y te sirve de motor y de faro". Aclara que no tiene por qué ser algo épico, sino que puede ser "ser una buena madre o mantener una empresa que da de comer a muchas personas". Este propósito, explica, funciona como una brújula que nos impulsa a actuar con convicción y pasión.

Frente a la objeción de que el propósito es un lujo, Pascual argumenta que es una necesidad humana fundamental para dar sentido a la existencia y evitar la frustración. Además, es una herramienta práctica, ya que "para pagar esas facturas, para alcanzar nuestras metas [...] necesitamos forjarnos un propósito superior a nosotros mismos". El autor subraya la importancia de disfrutar del camino, recordando que, si bien "la fuerza de voluntad es muy importante, la fuerza del disfrute es esencial".

Basta que te dediques a buscarlo"

La ciencia respalda esta idea. Andrés Pascual cita un metaanálisis publicado por el Journal of Clinical Psychology que "ha confirmado la relación entre tener un propósito y la reducción de los trastornos más comunes de salud mental, como la ansiedad y la depresión". Lo más revelador del estudio es que para empezar a notar los beneficios, "ni siquiera es necesario haber encontrado tu propósito, basta que te dediques a buscarlo".

Para iniciar esta búsqueda, el autor propone la técnica del árbol. Consiste en dibujar un árbol y escribir en el tronco la situación actual, en las raíces los capítulos importantes de la vida pasada y en las ramas los posibles títulos de capítulos futuros. Este ejercicio ofrece "una fotografía mucho más clara de quién eres tú en este momento", permitiendo adaptar el propósito a la evolución personal.

Tonifica tu lenguaje

La segunda clave es la ‘T’: tonificar el lenguaje. Pascual afirma que "las palabras que utilizamos no solo describen la realidad, la crean". Pone como ejemplo al cineasta Roberto Benigni en la gala de los Oscar, cuyo lenguaje entusiasta fue percibido como "100 por 100 carismático" y un signo de confianza y seguridad. Usar un lenguaje positivo y animado crea un entorno donde el entusiasmo florece de manera natural.

Las palabras que utilizamos no solo describen la realidad, la crean"

Esta percepción tiene una base científica. El escritor se apoya en la investigación de Bárbara Fredrickson, una de las figuras más influyentes en la psicología positiva. Sus estudios demuestran cómo las palabras optimistas generan lo que ella denomina "expansión emocional y cognitiva", lo que se traduce en "mayor creatividad, mayor resiliencia, mayor capacidad de afrontar retos" y, en definitiva, más entusiasmo.

Aplaude los avances y las remontadas

La tercera palanca, la ‘A’, corresponde a "aplaudir con ganas". Se trata de celebrar tanto "las grandes remontadas" como "los pequeños avances". Pascual insiste en que el fracaso no es bueno, pero lo que sí es admirable es "el ser capaces de sobreponernos". Propone eliminar del diccionario la palabra "fracasado o fracasada", aunque no la de fracaso, ya que este último indica que se está viviendo y afrontando retos.

Para gestionar los tropiezos, Andrés Pascual comparte un ejercicio práctico: una vez por semana, anotar en una libreta algo que no salió como se esperaba. A continuación, hay que preguntarse si alguien que nos quiere lo vería igual, qué pensaríamos si le hubiera ocurrido a esa persona y, finalmente, extraer los aprendizajes. Como contrapeso, recomienda apuntar también un logro del mismo período para evitar el sesgo de negatividad.