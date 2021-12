Vuelve a ver el 'Especial Verónica Forqué' en ‘La Azotea’ de TRECE

Antonio Hueso y María Ruiz rinden homenaje, en ‘La Azotea’ de TRECE, a la actriz Verónica Forqué con un programa especial. TRECE dedica el ‘late night’ de este martes a la actriz fallecida, este pasado lunes, en Madrid. Con la ayuda de Manuel Velasco, hijo de Concha Velasco, repasaremos su trayectoria: "Recuerdo a Verónica desde niño en casa. Ha caído con mucha tristeza. Era maravillosa y muy buena persona. Tengo muchas anécdotas. Recuerdo una gala de los Goya en la que estaba aterrado. Ella estaba nominada y se enteró de que estaba nervioso y dejó su asiento y estuvo las cuatro horas en el back stage conmigo. Siempre que la veía se lo agradecía y ella ni se acordaba porque para ella eso era lo normal. Para el cine se pierte una persona única y una actriz muy versátil que valía para todo tipo de personajes, los hacía suyos".









El recuerdo de sus amigos y compañeros de profesión

El actor Tito Valverde, que compartió protagonismo en la serie de televisión 'Pepa y Pepe', ha querido referirse a Verónica Forqué como una persona llena de luz, cariñosa y afectiva: "Hay mucha gente que pasa mucho tiempo, piensa, habla, medita, se reúne, charla... Eso surgió por el carácter de los que estábamos allí. Lo que se veía de Verónica era natural como la vida misma. Era una estrella, pero no iba de eso. Cariñosa, afectiva y maja. De pronto surgió una relación con la familia que me apetece mucho contar ahora con vosotros, porque se acuerdan de la pareja que formábamos, yo era su marido en la serie".

Guillermo Montesinos, actor español, también ha tenido palabras durante su entrevista en TRECE para referirse a las críticas que la actriz recibió en redes sociales a raíz de su participación en el concurso de televisión 'Masterchef Celebrity': "Estoy muy apenado por cómo ha sucedido esto. No dudo que ella estuviese deprimida y mal, pero el hachazo que supuso el tema de las redes sociales a raíz del programa en el que está, se enciende el tema y empiezan a darle al 'monigote', me pongo en el lugar de una chica que empezó a trabajar a los diez año y ha triunfado, 50 años de halagos, premios, felicitaciones, encantar a todo el mundo. Y ahora, en un programa, resulta que unos descerebrados le dicen unas barbaridades en las redes sociales que influyen a cualquier persona, no sé si lo escucharía y lo leería".

Blanca Marsillach, desde Los Ángeles, atendía la llamada de 'La Azotea': "Era todo luz. La recuerdo cuando estaba grabando bajo las órdenes de su padre, grabando con mi padre 'Ramón y Cajal', y era pura ternura. Es una persona muy especial. Yo iba al rodaje a verles. Eran dos sagas que se estaban juntando y era como estar en familia. Ella era todo luz. Quiero dar el pésame a su hija. Nunca sabe uno lo que pasa la otra persona por dentro, por ello hay que ser tolerante y comprensivo".



El presidente de los ‘Premios José María Forqué’, Enrique Cerezo, nos acompaña en este espacio dedicado al recuerdo de la actriz: "Ha sido una pena. Yo empecé con su padre en el mundo del cine. Era una persona maravillosa, su familia eran unas personas excelentes. El recuerdo se queda y sus películas y obras de teatro. Desde niña era una persona muy simpática, tanto ella como el hermano".

También, periodistas especializados en televisión nos cuentan cómo conectaba con el público. Borja Terán, periodista de 20minutos.es: "Era una de esas actrices que le daba su caracter propio para mejora el guion. Es su virtud. Era muy empática con la audiencia, daba igualq ue hiciera una entrevista, un reality o una serie. A ella le preguntabas qué tal y te contestaba verdaderamente qué tal estaba. Era muy sincera y venía a jugar y a compartir. Esa atrevida sinceridad para compratir cosas que no todos compartirían en un directo".

La importancia de hablar de salud mental



La actriz galardonada con cuatro ‘Premios Goya’ no ocultaba haber sufrido depresión. ¿Es un tema tabú? ¿Cómo podemos ayudar a quiénes lo sufren? Junto a expertos en salud mental abordamos la cuestión del suicidio. Román Reyes, impulsor de la 'Plataforma Stop Suicidios', perdió a su madre tras varios años sufriendo depresión. román defiende hablar del suicidio de forma responsable para prevenirlo: "Hay pocas herramientas para ayudar. Se pide que se hable, pero ¿con quién?, si ir a un psicólogo es un privilegio. Cuando mi madre estaba mal, antes de su suicidio, busqué ayuda y te encuentras solo. Es debastador. Hablar de suicido lo previene".

Pedro Martín-Barrajón, psicólogo 'Princesa 81': "Como coordinador de la red de psicólogos para la prevención de suicidios, no confío mucho en estas medidas del Gobierno. Se destina una partida presupuestaria de 100 millones, escaso a todas luces. Todos somos agentes de cambio, todos podemos hacer algo por prevenir el suicidio. Tender una mano, no podemos echar balones fuera. Todos podemos hacer algo, también los medios de comunicación. Llegáis a más población que cualquier médico".

"Hay que preguntar. Existe un falso mito de que pregunatr sobre el suicidio induce la idea del suicidio. Esta puede ser la única ocasión de esa persona de pedir ayuda. Hay que preguntar sin eufemismos: ¿Qué quieres decir con que no puedes más? Esos cambios bruscos del estado de ánimo pueden invitarnos a la sospecha. Regalar objetos preciados, visitar a personas a las que no se visita en mucho tiempo, regalar mascotas... todo esto son señales que muchos no conocen y los que mejor lo pueden reconocer son los familiares", apunta Pedro Martín-Barrajón.