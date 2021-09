Julia Navarro desvela, en ‘La Azotea’ de TRECE, el curioso momento en el que se convirtió en escritora

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este martes, a una invitada de lujo: Julia Navarro. La periodista y escritora llega para promocionar su octava y última novela, ‘De ninguna parte’, en plena fiesta de la lectura: “Los lectores se están volcando con la Feria del Libro de Madrid. Es muy especial”. Ella nos cuenta de qué trata este último trabajo: “Es una novela sobre el hoy, aquí y ahora, parece que se ha escapado de las páginas de un periódico. Llevamos unas décadas en las que Europa se está enfrentando a un nuevo tipo de terrorismo, se cumple el aniversario del ataque a las Torres Gemelas, estamos viviendo la situación en Afganistán… esto quiere decir que son cuestiones que estamos viviendo y que hablo de ello, pero que están ahí”.

Julia terminó de escribir esta novela en principio, pero la presenta ahora y la acogida ha sido muy buena: “No me esperaba que los lectores se volcaran tanto. La presenté en el Círculo de Bellas Artes y fui a la Feria y he tenido un reencuentro muy bonito con los lectores. No sé si ellos me esperaban, pero yo a ellos sí”. Antonio Hueso recalca que hay gente que sigue sin sentirse ‘De ninguna parte’ y Julia explica que “la historia de las migraciones es la historia de la humanidad. Pero en las últimas décadas estamos asistiendo a acontecimientos muy dramáticos como la guerra de Irak, de Siria… que suponen que miles de personas dejen su país. Inician un camino y recorren un continente en busca de una vida mejor, son personas que huyen de la violencia y, la cuestión que yo planteo es, ¿cómo estamos recibiendo los europeos a esas personas?, ¿se llegan a sentir integrados?, por eso he titulado el libro ‘De ninguna parte’. Creo que Europa no ha encontrado forma de dar respuesta al problema de las migraciones y hay que tratarles con dignidad porque se sienten perdidas. Si pensamos en cómo se sienten las familias afganas, que han tenido que abandonar su país… me produciría vértigo y escalofrío. Es imprescindible ponerse en la piel del otro”.

Julia Navarro se mete en la piel de los personajes, hasta de aquellos que son muy duros, buscando el por qué de sus actos. Trata de entender por qué el ser humano llega a tomar determinadas decisiones, por muy difíciles que sean: “Esto tiene un desgaste emocional”, reconoce.

Julia Navarro reponde en 'La Azotea' de TRECE

En esta sección personas conocidas del invitado le realizan las preguntas para conocer facetas desconocidas de su vida. La primera la ha formulado José Luis Pérez, presentador de ‘TRECE Al día’ en TRECE: “¿Cuál fue el momento que te llevó a pensar que tenías que escribir novelas?”, a lo que Julia contestaba, “yo había escrito libros de política pero no fue hasta que un verano, estaba con mi hijo pequeño y no había manera de sacarle de la playa, yo me leía todos los periódicos y solo me quedaba por leer los obituarios y en uno de ellos había una pequeña historia que me marcó y de ese obituario nació “La hermandad de la sábana santa”.

La segunda pregunta la hace Ángel Expósito, director y presentador de ‘La Linterna’ de COPE. "Si estuvieras en la situación de los protagonistas de tu novela… si vivieras en Afganistán… ¿Tú qué harías con tus hijos?" Julia lo tiene claro: “pienso mucho en las mujeres afganas y yo cogería a mis hijos hasta llegar a una frontera y poder escapar”. Además, Expósito formulaba una segunda cuestión: “¿No crees que los medios estamos dejando de ir a los sitios? ¿Podemos ser insensibles porque trabajamos con Google y no vemos la cara a los protagonistas?”. A esta pregunta Julia contestaba rotundamente: “los medios de comunicación han dejado de hacer eso, que es fundamental y no invierten en lo que tienen que invertir que es en que los periodistas estén donde están sucediendo las cosas”.

¿Qué objetos personales esconde ‘La Caja’ de Julia Navarro?

En esta sección los invitados abren una caja para descubrir su contenido: un objeto que les traerá buenos recuerdos. Para Julia Navarro había tres cajas. La primera contenía unas zapatillas de ballet: “cuando era una niña quería ser bailarina de ballet. En aquel momento no había las escuelas que había ahora y no había ballet de puntas, que era el que yo quería”.

En la segunda caja estaba su primera novela en su interior, ‘La hermandad de la sábana santa’: “Es muy especial, cuando la escribí no sabía si me la iban a publicar. Después la editorial me dijo que se estaba vendiendo mucho e hicimos segunda edición. Pero después se editó en muchísimos idiomas. Ni en mis mejores sueños pensé que iba a pasar eso con esta novela. Le debo mucho”.

Por último, el contenido de la tercera y última caja era un micrófono de COPE: “He tenido la suerte de trabajar aquí, estuve con Luis Herrero, con Cristina… también trabajó mi marido, que fue el primer director de informativos. Me lo he pasado muy bien. He tenido mucha suerte de divertirme con el periodismo”.