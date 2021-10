Hombres G invaden de nostalgia ‘La Azotea’ de TRECE con la banda sonora de nuestras vidas

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este jueves, a unos invitados muy especiales: Hombres G. David, Rafa, Dani y Javi han llegado a la cadena para presentar su último trabajo:“Es la primera vez que todos hemos mirado hacia atrás y hemos echado de menos tiempos mejores por la pandemia. Estos últimos 20 años hemos vivido experiencias y la vida no deja de darnos sorpresas. Este año y medio que hemos estado encerrados nos ha hecho recordar lo felices que éramos y por eso el disco tiene un toque de nostalgia”.

‘La esquina de Rowland’ es un disco gestado durante la pandemia para hacer menos pesado el encierro y, también, un lugar en el que Hombres G han pasado muchas horas: “Es un bar que, para nosotros, era un sitio prohibido porque no nos dejaban entrar porque teníamos 16 años. Cuando crecimos, ahí conocimos a muchos amigos y aprendimos mucho de música. El bar y nosotros seguimos ahí, seguimos igual”, destaca Dani.

¿Cómo ha sido crear este disco desde casa?: “Yo escribí canciones y se las mandaba a ellos. En casa tenía un pequeño estudio y le iba mandando las canciones a los chicos y no pensábamos hacer un disco. Pensábamos estar, en 2020, todo el año de gira y todo se canceló. Me puse a escribir y empezamos a darnos cuenta de que teníamos un disco precioso. Venían a mi casa y nos reuníamos todo el día cocinando las canciones sin prisa y sin presión, solo con la idea de crear canciones bonitas. No teníamos papeles oficiales para ir a casa de otro a trabajar, era difícil de justificar”, relata David.

Hoy actúa Hombres G en el WiZink Center de Madrid: “Éramos cuatro chavales de barrio que soñábamos con poder tocar en alguna sala de Madrid conocida o tener un vinilo para decirle a tus amigos que lo tenías. No pensábamos que liaríamos la que liábamos. Siempre estuvimos agradecidos al enorme cariño que nos tenía el público”.

Son muchos conciertos los conciertos que han realizado Hombres G y por lo tanto hay anécdotas de todo tipo: “Un admirador se puso tan contento que comenzó a disparar al aire con su pistola. En los 80, los conciertos eran salvajes, ha habido muertos por avalanchas, hemos tenido amenazas terroristas, hemos cancelado conciertos que se sustituyeron por otros eventos y explotó una bomba… nos hemos estado jugando la vida muchas veces por pura inconsciencia. Íbamos a Colombia en la época de Pablo Escobar y nosotros estábamos ahí”, relata Summers. También ha habido anécdotas más divertidas: “Una vez nos tiraron al escenario un Rolex de oro. Al día siguiente la madre de la niña que lo tiro me llamó reclamándolo porque había sido un regalo de su padre. Nos han tirado de todo: bragas, sujetador, cuadernos, discos…”.

Hombres G son los creadores de la banda sonora de nuestra vida. Sus letras y melodías permanecen en la memoria de todos, generación tras generación. ¿Cómo se reinventa un grupo después de tantos años?: “El mayor patrimonio de un artista son sus obras. Somos buena gente e intentamos trasmitir buen rollo. No hay una estrategia, somos como somos y nadie nos dirige. Lo más difícil es hacer canciones bonitas y sencillas que te lleguen directamente al corazón”.

El mensaje de Willy Bárcenas a Hombres G

Guillermo Bárcenas, vocalista de ‘Taburete’ ha querido mandar un mensaje a una de las bandas que le han inspirado a lo largo de su carrera, Hombres G: “Sois un ejemplo para nosotros en todo. Como banda que habéis permanecido en el tiempo por ser un grupo de amigos. Os doy las gracias por vuestras canciones. Gracias a vosotros nos hemos dedicado a la música. Sois únicos y el estilo es vuestro. Tenéis una colección de himnos que se conoce toda España. Espero que ‘Devuélveme mi joda’ tenga segunda parte”.

“Willy es un tío estupendo. Siempre les han comparado con nosotros y creo que nuestra música no tiene nada que ver y lo hemos comprobado en la gira conjunta que hemos hecho. Hay un punto de conexión y es que tienen su personalidad y quiere pasarlo bien. Nosotros también hemos sido así, ni siquiera queríamos pertenecer a la Movida Madrileña, queríamos ser distintos. Y por eso puede que les tengáis aquí sentados dentro de algunos años”, asegura David.