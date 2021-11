Fofito en TRECE: “Los abuelos lloran recordando y los padres disfrutan viendo a sus hijos con su payasito"

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este lunes, a un invitado muy especial: Fofito. “El único que me llama Alfonso fue Santiago Segura cuando hice Torrente y no le contestaba”,comenzaba relatando Fofito y añadía: “Mi padre se rompió la cabeza haciendo los nombres de sus hijos: Alfonso, Adolfo y Rodolfo”.

El Gran Circo Holiday, actualmente de gira en Madrid, tiene como gran protagonista al payaso Fofito: “El espectáculo gusta, se sacan fotos con nosotros, los pequeños se me tiran a los brazos, es muy bonito. Ves al abuelo que llora, recordando cuando me veía en la televisión, y a los padres que miran a sus hijos porque yo era su payasito”.

¿Cómo es la vida en el circo?

“Es una vida nómada pero antes, los niños, sabían hacer malabares y no tenían estudios, pero ahora los niños del circo van al colegio por las mañanas y el que tiene su número actúa en la función. Ahora saben mucho más”, explicaba Fofito.

El mundo del circo obliga a sus artistas a llevar una vida prácticamente nómada en la carretera: “La vida en el circo es dura. Cuando llueve pasabas frío, aunque ahora eso no pasa. Un día te toca estar al lado de un alemán, otro al lado de un francés y aprendes a saludar en todos los idiomas. Prohibieron los animales y nos tuvimos que buscar otra fórmula. Ahora el circo va más ligero en carretera y hemos logrado montar un espectáculo musical que funciona muy bien”.

Fofito… toda una vida haciendo reír a grandes y pequeños, pero también ha tenido sus malos días: “Tienes que salir, cumplir y hacerles sonreír. Es duro”. Fofito trabaja al lado de su hija Mónica Aragón.

Los comienzos de Fofito

En 1970, Fofito consiguió el contrato en RTVE: “Gaby, Fofó y Miliki tenían nostalgia de volver a su Madrid y ya nos quedamos aquí. Mucha nostalgia, me trae muchos recuerdos”. ‘Los Payasos de la Tele’ se metieron en los hogares españoles durante once temporadas. “Echaban Heidi a color y también quisimos hacerlo a color. Nos dijeron que solo había dos unidades móviles, una para el fútbol y otra para el Un, Dos, Tres. Éramos una familia que pasábamos todo el día para grabar tres programas seguidos”.

“Los niños han cambiado mucho porque antes jugaban en la calle con un balón, ellas con sus muñecas… hoy en día no, mis nietos me enseñan a utilizar el teléfono y juegan a través del teléfono y me gusta el cambio que ha dado la vida”, señala Fofito. “Antes los niños eran más educados, ahora cuando llegan te gritan y te dicen cosas, quieren participar más, tienen más libertad de expresión”.

Fofito responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, el invitado responde a tres preguntas indiscretas formuladas por tres personas muy curiosas. La primera pregunta viene de la mano de Patricia Betancourt, “¿Volverías a la televisión?: “Está la pregunta en el aire. Fofito no quiere marcharse, pero me piden que guarde las botas, la nariz y la camiseta grande. Aunque tengo una edad de disfrutar de mis nietos y mis hijas porque tengo una casa, pero muchas veces no estoy en ella”.

La segunda la formulaba Mar Amate, de CADENA 100, ¿desaparecerá el circo algún día?:“Mientras exista un abuelito o una criatura siempre estará un payaso para hacerle divertir. El circo tiene vida para rato”.

José Corbacho iba a realizar la última pregunta, pero prefirió hacer una confesión: “Yo me escapaba del colegio para ver ‘Los Payasos de la Tele’”.