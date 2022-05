El bonito encuentro entre Tito Valverde y Manuel Velasco en ‘La Azotea’ de TRECE

"La azotea de medianoche" te trae el mejor entretenimiento, cada noche, en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este miércoles, un invitado muy especial: Tito Valverde. El actor ha comenzado la entrevista hablando de por qué sigue trabajando después de haber dicho que iba a abandonar los escenarios: “Malinterpretado. Se ha hablado de jubilación. En esta profesión nunca desapareces. He decidido que tengo ya una edad y por eso me he jubilado. El teatro lo tengo abandonado porque requiere una dedicación absoluta”.

María Jesús Sirvent es la mujer de Tito y pasó de la ficción a la realidad: “Llevamos casi 40 años juntos. Es la que me aguanta y la que me disfruta también. Hemos trabajado muchas veces juntos y siempre ha sido un apoyo constante. Nos conocemos y nos dedicamos al mismo oficio. Cuando yo empezaba, la estrella del espectáculo y la que era conocida era ella”.

Dale al PLAY para escuchar la entrevista completa con Tito Valverde

Tito Valverde responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, el invitado responde a tres preguntas indiscretas formuladas por tres personas muy curiosas. La primera pregunta viene de la mano de Jerónimo José Martín: ¿Dónde disfrutas más?:“En el teatro es donde más nos sentimos identificados. Yo me siento más a gusto dependiendo de la época. Luego me di cuenta que para hacer teatro tenías que tener un nombre, así que pensé que había que meter la cabeza en la televisión. Donde más satisfacciones he tenido es en el cine. La televisión es la que me ha resuelto la vida porque fueron tres series seguidas. Estoy orgulloso de casi todo. Cuando tenía 18 años llegué a una final de teatro y no ganamos. La directora me vio y me invitó a hacer el teatro a Málaga y allí me metí y empecé a hacer teatro”.

La segunda pregunta la formulaba Adrián Naranjo, ¿Si no sales todos los días en televisión parece que has desaparecido?: “Si no estás en televisión, no existes. La forma de ver la televisión tampoco es la misma de antes. Antes se veía la televisión juntos y ahora todos lo ven por separado. Con Pepa y Pepe llegamos a tener siete millones de espectadores y un 35% de audiencia y hoy en día es impensable”.

Por último, la última pregunta venía de la mano de Manuel Velasco y la hacía en directo: ¿Seguimos premiando el drama antes que la comedia?:“Dices una gran verdad. Creo que a la comedia se la valora menos y no sé por qué. La lágrima más importante que hice en mi vida me la tiraban con un cuentagotas, así que me cuesta mucho más trabajo hacer reír. Este verano hemos hecho una comedia y hago de abuelo y hacía tiempo que no disfrutaba tanto con una comedia”.