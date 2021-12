Andrea Levy en TRECE: “Apostar por el sector audiovisual en nuestro país es hacerlo por una industria potente"

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este lunes, a una invitada muy especial: Andrea Levy. La concejala de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madridha comenzado la entrevista comentando la planificación que se espera en la capital en lo relativo a las fiestas navideñas: "Estamos mejor que el año pasado. El año pasado vivíamos una situación muy diferente desde el punto de vista familiar, personal o de amistades. No podiamos abrazar o estar cerca de nuestros seres queridos. Esta es la Navidad del reencuentro. Aun así, debemos seguir estando alerta, protegiéndonos".

¿Cuáles son las actividades de las que se podrán disfrutar en Madrid? Andrea Levy asegura que "el Ayuntamiento de Madrid ha realizado una programación para todos los publicos: mayores pequeños. Desde belenes proyectados en las iglesias y conventos de la ciudad, pistas de hielo o conciertos". Toda una batería de eventos y planes "para disfrutar de la navidad y que Madrid se convierta en una ciudad singular donde se celebren especialmente estas fiestas y reciba el reconocimiento como capital navideña".

Con mucha ilusión en lo relativo a la Cabalgata de Reyes de este año, la concejala incide en que el 92% de la población se encuentra vacunada e insiste en que "aunque no haya desfile, recibiremos a los Reyes Magos como se merece y los niños podrán verles de una manera o de otra".

Levy asegura con orgullo que es imprescindible proteger los pilares de la cultura y considera que la gestión en este ámbito de la capital ha sido ejemplar: "Hicimos las cosas bien. Nos preparamos después del confnamiento para poder hacer la reapertura con las mejores condiciones. Dispusimos todos los medios necesarios para que los espacios culturales cuimpliesen con todas las garantías de precaucion y prudencia". A esta situación, el público respondió de la mejor forma posible.

¿Cuál es la clave de la ciudad para que sea seleccionada como enclave para multitud de rodajes? Andrea considera que la ciudad cuenta con espacios y localizaciones singulares e incide en la importancia de impulsar la producción: "Apostar por el sector audiovisual en nuestro país es hacerlo por una industria potente, que emplea a mucha gente y genera riqueza. Es necesario hacer una verdadera política de gestion cultural dado que supone una ventana o escaparate a lo largo del mundo".

En lo relativo a las tensiones que se han dado en el gobierno en las últimas semanas, Levy insiste en que "incomprensiblemente, Vox en el Ayuntamiento de Madrid se sentó para hablar de cosas que no tenian que ver con los presupuestos". Un hecho que desestabiliza la gestión del ayuntamiento que considera que está realizando "un gobierno sólido, ejemplar y centrado en la gestion de los problemas reales que tienen lugar". Y añade: "es incomprensible que ponga en riesgo factores o mejoras que entran en la vida cotidiana de las personas por hacer tecnicismo político".

Desde hace un año y medio, la política y abogada se encuentra en tratamiento tras descubrir que padece fibromalgia, una enfermedad que afecta al tejido muscular: "Las personas que sufrimos esta enfermedad pasamos por brotes en los que no siempre estamos igual". Para lidiar con ello, Levy acostumbra a poner mensajes en redes sociales acerca de su estado.

"Tengo dias muy complicados en los que no puedo rendir al cien por cien. Pero intento recponerme. He aprendido a convivir con la fibromialgia y ya somos buenas amigas aunque días en los que nos enfadamos, luego nos hemos de reconciliar." Por este motivo, Andrea comparte su experiencia y ofrece visibilidad a su estado: "Cuando me veía la gente y no entendia lo que pasaba habia una explicación. Decidi abrirme y explicarlo".