EMÉRITOS: D. Demetrio Fernández, obispo emérito de Córdoba
'EMÉRITOS' es el programa de TRECE que repasa la vida y la trayectoria de las figuras eclesiásticas más destacadas de la historia reciente de nuestro país
