El portavoz de CCOO de los Mossos afirma que "el modelo de orden público está desfasado y no es efectivo"

En una entrevista en 'El Cascabel' de TRECE, Roberto García, portavoz del sindicato de CCOO de los Mossos d'Esquadra, señala que el modelo de orden público "no permite una acción rápida en el momento en el que atacan unos violentos". Desde el sindicato aseguran que hace "mucho tiempo" que "instan a la Generalitat" a que lo cambie.

En concreto, sobre los altercardos vividos en Vic a raíz de un acto electoral de Vox, Roberto García aclara que no saben "si por error o falta de información, no esperábamos que 500 violentos intentaran boicotear el acto". Como justificación, explica que la primera línea está montada por la ARRO, un área de equipos de orden público, pero no son los antidisturbios de la brigada móvil que son los disponen de las herramientas para erradicar este tipo de ataques. Pedimos la orden en Vic, pero tardó en llegar y eso provocó que los violentos acabaran durante minutos haciendo lo que les daba la gana".