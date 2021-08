Chencho Arias, en TRECE: "España tiene el deber moral de acoger a más afganos de los que ha dicho"

El diplomático Inocencio Arias ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para analizar la crisis de la relación entre España y Marruecos que parece que se va a restablecer con el regreso inminente de su embajadora Karima Benyaich, además de las conversaciones entre Biden y Sánchez para acoger refugiados afganos en nuestro país.

Arias pone de manifiesto que “es inconcebible que el Ministerio de Exteriores autorizase traer al mayor enemigo público de Marruecos sin consultar a Moncloa. En cuanto a las relaciones con el país vecino dice “Hay que tener buenas relaciones con Marruecos pero este país ha encontrado un modo de chantajear a Occidente a través de los refugiados de las pateras pero afortunadamente los marroquíes se han dado cuenta que los españoles teníamos que perder pero ellos aún más y con el rifirrafe de Ceuta el país marroquí ha quedado en ridículo metiendo en una ciudad a miles de inmigrantes y muchos de ellos menores, nosotros nos hemos dado cuenta que somos vulnerables en Ceuta y Melilla. Ellos se han dado cuenta y han rebobinado por lo tanto Sánchez está encantado de ello y es normal”.

En cuanto a cómo se redefinirá la relación España-Marruecos asegura que “Marruecos no quiere incordiar con las dos ciudades autónomas sino que sabe que tiene el método de chantaje para liberar refugiados en nuestro territorio. Lo que le interesa a Hassan II es que Sánchez reconozca que el Sáhara es marroquí, con esto se alivian los problemas durante años pero España no puede hacer esto, lo que no debemos es incordiar a Marruecos con el tema del Sahara diciendo que no pertenece a Marruecos, mientras Naciones Unidas no lo haga, nosotros tampoco debemos de hacerlo”.

Chencho sobre la conversación Biden-Sánchez con el tema afgano afirma: “No estoy convencido de que en la conversación entre los dos presidentes se haya hablado de Marruecos ni tampoco estoy convencido que hayan sido 27 minutos ya que todos los políticos mienten cuando hablan con los grandes emperadores de la política no solo Sánchez. Frente a Marruecos, el tema de Afganistán era sumamente importante por lo que puede ser que prácticamente se haya reducido la llamada a eso, las bases como la de Torrejón no es una base conjunta ahora mismo ya que es una base española al 200% que cuando se la han pedido a España han aceptado, no olvidemos que España está siendo amable y elegante con la base de Torrejón pero no ha ofrecido acoger refugiados sino que ha dicho que admitiremos 50, lo que significa unas declaraciones grotescas ya que hablamos de cientos”. Arias destaca la importancia de permitirles asilo político ya que “eran choferes, intérpretes, médicos, entre otros, que trabajaban para España y se están jugando la vida. Nuestro país tiene el deber moral de acoger a más de los que ha dicho y otros países de nuestro entorno ya están avisando de que van a acoger a miles. Decir que acogemos a 50 nada más es de carcajada, incluso VOX que es el partido más a la derecha ha dicho claramente que todos aquellos que hayan trabajado para España tienen que venir. Es impensable que Estados Unidos se lleve a 80.000 personas y nosotros a 50, no estábamos en Afganistán solamente para apoyar al aliado estadounidense sino también por nuestro propio bienestar y que la mujer afgana sea libre”.