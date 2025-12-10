El Cascabel, 9 de diciembre de 2025
00:00
Redacción TRECE
Publicado el
1 min lectura
Temas relacionados
Expósito, tras la sentencia de García Ortiz: "¿Ultraderechismo judicial? ¿Nos estamos volviendo todos locos? ¿Pero alguien conoce personalmente a alguno de estos jueces?"
Ángel Expósito
Lo último
Visto en ABC
Todo lo que se ha podido comprar un español con el Gordo de la Lotería de Navidad desde 1814
El primer premio del sorteo inaugural en 1814 era de 64.000 reales por cada billete, en una época en la que una vivienda de 150 metros en Madrid valía 27.000
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño