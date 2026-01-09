El Cascabel, 8 de enero de 2026
00:00
Redacción TRECE
Publicado el
1 min lectura
Temas relacionados
"Si Amancio Ortega es el que más aporta, según el acuerdo de Sánchez y Junqueras, debería ser el que más servicios públicos recibe"
Ángel Expósito
Lo último
Visto en ABC
La casa prefabricada moderna y familiar para hacer frente a la subida en el precio de la vivienda: 95 metros cuadrados por 35.500 euros
Adquirir una casa tradicional resulta cada vez más inalcanzable para buena parte de la población, sobre todo para jóvenes y familias con ingresos medios
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño